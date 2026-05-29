Lupita Jones se Lanza contra Omar Harfouch por Castigar a México en Competencia de Belleza

Lupita Jones arremetió contra Omar Harfouch, jurado de Miss Grand International All Star 2026 al acusarlo de perjudicar a la concursante mexicana. Esto fue lo que dijo.

Lupita Jones Omar Harfouch Miss Universo 2026Foto: Cuartoscuro

Destacado

Lupita Jones acusa a Omar Harfouch de perjudicar a México en Miss Grand International All Star 2026. ¿Qué hay detrás de esta polémica en el mundo de la belleza?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+