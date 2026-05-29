Lupita Jones se Lanza contra Omar Harfouch por Castigar a México en Competencia de Belleza

La tensión vuelve al mundo de los certámenes de belleza. Lupita Jones arremetió públicamente contra Omar Harfouch, integrante del jurado de Miss Grand International All Star 2026, al acusarlo de perjudicar deliberadamente a la representante mexicana durante las evaluaciones preliminares del concurso celebrado en Tailandia.

¿Qué dijo Lupita Jones?

La directora de Mexicana Universal señaló que antes de que iniciaran las competencias sostuvo una reunión con los jueces para pedir imparcialidad y evitar que conflictos previos relacionados con México influyeran en la calificación de la candidata Francia Cortés Sandoval.

Según explicó, su intención era que cualquier controversia ajena al certamen no afectara el desempeño de la representante nacional.

Sin embargo, Jones aseguró que durante las rondas de evaluación observó que Harfouch otorgaba algunas de las puntuaciones más bajas a la mexicana, situación que calificó como poco profesional. La ex Miss Universo 1991 también cuestionó los criterios utilizados por el músico y empresario francés para evaluar a las concursantes.

El antecedente entre Omar Harfouch y México

La molestia de Lupita Jones no surge de la nada. Harfouch ya había protagonizado una polémica relacionada con México durante Miss Universo 2025, cuando denunció supuestas irregularidades en el proceso de selección del certamen y lanzó críticas contra la organización.

Incluso aseguró que existían acuerdos previos que favorecerían a la representante mexicana, Fatima Bosch, declaraciones que generaron gran controversia dentro de la industria de los concursos de belleza.

De acuerdo con Jones, durante las evaluaciones de Miss Grand International All Star 2026 el juez hizo referencias indirectas a aquella controversia, lo que la llevó a considerar que seguía influenciado por los acontecimientos ocurridos el año pasado.

Omar Harfouch responde a las acusaciones

Las declaraciones de Lupita Jones no tardaron en generar respuesta. A través de redes sociales, Omar Harfouch negó cualquier animadversión hacia México, la candidata o la propia ex reina de belleza.

El integrante del jurado aseguró que sus calificaciones responden únicamente a su criterio profesional y rechazó cualquier señalamiento de discriminación. Asimismo, pidió a Jones dejar de involucrarlo en la polémica.

Posteriormente, el francés publicó una carta abierta en la que cuestionó la participación de Jones dentro del certamen, argumentando que su papel como directora de la organización que envía a la representante mexicana podría representar un posible conflicto de interés.

¿Qué es Miss Grand International All Star 2026?

Miss Grand International All Star 2026 es una edición especial del certamen internacional que reúne a ex concursantes nacionales e internacionales y amplía sus criterios de participación al incluir mujeres casadas, madres y mujeres transgénero. La gran final está programada para celebrarse este 30 de mayo en Tailandia.