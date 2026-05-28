Miss Universe México 2026: Así Es la Gran Final para Conocer a la Nueva Reina Mexicana

La noche más importante de los concursos de belleza en el país ya llegó. Este miércoles 27 de mayo se celebra la Gala de Coronación de Miss Universe México 2026, evento en el que se dará a conocer a la mujer que representará a México en la próxima edición internacional de Miss Universo.

La ganadora recibirá la corona de Fátima Bosch, quien hizo historia al convertirse en Miss Universo 2025 y ahora entregará oficialmente el título nacional a su sucesora.

El certamen reúne a representantes de los distintos estados del país, quienes competirán en diversas pasarelas y pruebas de comunicación para buscar el pase al concurso internacional que se celebrará en Puerto Rico en noviembre de 2026.

¿Dónde y a qué hora ver Miss Universe México 2026?

La gala de coronación se transmite este miércoles 27 de mayo a partir de las 6:30 de la tarde, tiempo del centro de México. La emisión podrá seguirse completamente gratis a través de YouTube.

Además de la esperada coronación, el evento contará con invitados especiales, pasarela y la presentación oficial de las candidatas que buscan convertirse en la nueva reina de belleza del país.

¿Quiénes son las candidatas de Miss Universe México 2026?

Un total de 32 participantes competirán por la corona nacional en esta edición del certamen.

Entre las aspirantes destacan modelos, creadoras de contenido, estudiantes y profesionistas provenientes de distintos estados de la República Mexicana, quienes buscarán seguir los pasos de Fátima Bosch en el escenario internacional.

La organización de Miss Universe México ha ganado gran relevancia en los últimos años luego de que México consiguiera su cuarta corona universal con Fátima Bosch en 2025.



Ellas son las candidatas que buscan convertirse en la próxima Miss Universe México:

Aguascalientes: Diana Marín Sandoval

Baja California: Samantha Bastidas

Baja California Sur: Selene Zazueta

Campeche: Maje Venegas

Chiapas: Catherine López

Chihuahua: Areli Favela

Colima: María Zepeda

Coahuila: Glenda Makhlouf

Ciudad de México: Ximena Ochoa

Durango: Isela Hernández

Estado de México: Jimena Madrigal

Guanajuato: Ana Cristina Muñoz

Guerrero: Fernanda Abaroa

Hidalgo: Angélica Arredondo

Jalisco: María Vargas

Michoacán: Mariana Macías

Morelos: Zayda Ríos

Nayarit: Evelia Morales

Nuevo León: Arisbe Cueto

Oaxaca: Estefany Luna

Puebla: Ale Juarico

Querétaro: Ithza Andrade

Quintana Roo: Naxca Maureen Doty

San Luis Potosí: Anylu Martínez

Sinaloa: Cristina Guillén

Sonora: Moneth Chio

Tabasco: Ximena Aranda

Tamaulipas: Gisella Flores

Tlaxcala: Diana Castillo

Veracruz: Génesis Vera

Yucatán: Carla Osorio

Zacatecas: Viridiana Ovalle

¿Qué pasará con la ganadora?

La nueva Miss Universe México 2026 tendrá la responsabilidad de representar al país en Miss Universo 2026, certamen internacional programado para realizarse en San Juan, Puerto Rico.

Además de portar la corona nacional durante un año, la representante mexicana participará en actividades oficiales, campañas y eventos relacionados con la organización Miss Universe.