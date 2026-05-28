Miss Universe México 2026: Así Es la Gran Final para Conocer a la Nueva Reina Mexicana

Miss Universe México 2026 ya tiene a sus 32 participantes oficiales. Ellas son las candidatas que buscan convertirse en la próxima representante de México rumbo al certamen internacional

miss-universe-mexico-2026-participantes-candidatas-representante-mexico-certamen-bellezaFoto: GettyImages

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¿Quién será la próxima Miss Universe México? Conoce a las 32 candidatas que competirán por la corona este 27 de mayo. La gala se transmitirá en vivo por YouTube.

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