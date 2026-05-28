Miss Universe México 2026: Así Es la Gran Final para Conocer a la Nueva Reina Mexicana

La noche más importante de los concursos de belleza en el país ya llegó. Este miércoles 27 de mayo se celebra la Gala de Coronación de Miss Universe México 2026, evento en el que se dará a conocer a la mujer que representará a México en la próxima edición internacional de Miss Universo.
La ganadora recibirá la corona de Fátima Bosch, quien hizo historia al convertirse en Miss Universo 2025 y ahora entregará oficialmente el título nacional a su sucesora.
El certamen reúne a representantes de los distintos estados del país, quienes competirán en diversas pasarelas y pruebas de comunicación para buscar el pase al concurso internacional que se celebrará en Puerto Rico en noviembre de 2026.
¿Dónde y a qué hora ver Miss Universe México 2026?
La gala de coronación se transmite este miércoles 27 de mayo a partir de las 6:30 de la tarde, tiempo del centro de México. La emisión podrá seguirse completamente gratis a través de YouTube.
Además de la esperada coronación, el evento contará con invitados especiales, pasarela y la presentación oficial de las candidatas que buscan convertirse en la nueva reina de belleza del país.
¿Quiénes son las candidatas de Miss Universe México 2026?
Un total de 32 participantes competirán por la corona nacional en esta edición del certamen.
Entre las aspirantes destacan modelos, creadoras de contenido, estudiantes y profesionistas provenientes de distintos estados de la República Mexicana, quienes buscarán seguir los pasos de Fátima Bosch en el escenario internacional.
La organización de Miss Universe México ha ganado gran relevancia en los últimos años luego de que México consiguiera su cuarta corona universal con Fátima Bosch en 2025.
Ellas son las candidatas que buscan convertirse en la próxima Miss Universe México:
Aguascalientes: Diana Marín Sandoval
Baja California: Samantha Bastidas
Baja California Sur: Selene Zazueta
Campeche: Maje Venegas
Chiapas: Catherine López
Chihuahua: Areli Favela
Colima: María Zepeda
Coahuila: Glenda Makhlouf
Ciudad de México: Ximena Ochoa
Durango: Isela Hernández
Estado de México: Jimena Madrigal
Guanajuato: Ana Cristina Muñoz
Guerrero: Fernanda Abaroa
Hidalgo: Angélica Arredondo
Jalisco: María Vargas
Michoacán: Mariana Macías
Morelos: Zayda Ríos
Nayarit: Evelia Morales
Nuevo León: Arisbe Cueto
Oaxaca: Estefany Luna
Puebla: Ale Juarico
Querétaro: Ithza Andrade
Quintana Roo: Naxca Maureen Doty
San Luis Potosí: Anylu Martínez
Sinaloa: Cristina Guillén
Sonora: Moneth Chio
Tabasco: Ximena Aranda
Tamaulipas: Gisella Flores
Tlaxcala: Diana Castillo
Veracruz: Génesis Vera
Yucatán: Carla Osorio
Zacatecas: Viridiana Ovalle
¿Qué pasará con la ganadora?
La nueva Miss Universe México 2026 tendrá la responsabilidad de representar al país en Miss Universo 2026, certamen internacional programado para realizarse en San Juan, Puerto Rico.
Además de portar la corona nacional durante un año, la representante mexicana participará en actividades oficiales, campañas y eventos relacionados con la organización Miss Universe.