Muere Querido Artista que Participó en "María de Todos los Ángeles": Así lo Despidieron

La actriz y comediante Mara Escalante confirmó el fallecimiento de Rafa Campos, un talentoso escritor, compositor y colaborador clave en varios de sus proyectos televisivos, incluyendo la exitosa serie María de Todos los Ángeles.

La noticia se dio a conocer en redes sociales, donde la intérprete dedicó un emotivo mensaje para despedir a quien consideraba un gran amigo y aliado creativo. En su publicación, Escalante expresó el profundo dolor que le deja su partida y agradeció el valioso legado que el creativo aportó a la comedia nacional.

¿Quién era Rafa Campos?

Rafael Alfonso Campos Romero, conocido artísticamente como Rafa Campos, fue un escritor, compositor y promotor cultural originario de Veracruz. A lo largo de su trayectoria, colaboró en diversos proyectos de televisión, teatro y música, consolidándose como una figura fundamental detrás de cámaras.

De acuerdo con Mara Escalante, Campos participó activamente en el guionismo y la música de producciones como María de Todos los Ángeles, Muero por Marilú y Hazme Reír, además de desarrollar contenidos humorísticos para coberturas internacionales de Televisa.

Así despidió Mara Escalante a su amigo

La actriz compartió un mensaje lleno de afecto para recordar a quien describió como un pilar fundamental en su carrera. En su despedida, destacó la brillante creatividad, sensibilidad y talento de Campos, así como las grandes aportaciones que hizo a proyectos que marcaron la televisión mexicana.

La publicación desató una ola de reacciones entre seguidores, colegas y personalidades del medio artístico, quienes enviaron sus condolencias a Mara Escalante y lamentaron la inesperada pérdida del escritor veracruzano.

Secretaría de Cultura de Veracruz también lamentó su fallecimiento

La muerte de Rafa Campos fue confirmada también por la Secretaría de Cultura de Veracruz, institución que emitió un comunicado para reconocer su trayectoria y aportación artística en el estado. La dependencia enalteció su labor como promotor cultural y el impacto de su obra a lo largo de los años.

Hasta el momento, no se han revelado de forma oficial las causas del fallecimiento del compositor.