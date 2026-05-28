Muere Querido Artista que Participó en "María de Todos los Ángeles": Así lo Despidieron

Mara Escalante confirmó la muerte de Rafa Campos, escritor y compositor que colaboró en María de Todos los Ángeles. Así fue la emotiva despedida al creativo veracruzano

muere-rafa-campos-colaborador-maria-de-todos-los-angeles-mara-escalante-despedidaFoto: Cuartoscuro / Facebook Mara Escalante

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Fallece Rafa Campos, colaborador clave de 'María de Todos los Ángeles'. Mara Escalante lo recuerda como un pilar creativo. Conoce su trayectoria y legado cultural.

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