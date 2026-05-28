¿Por Qué Detuvieron a Naim Darrechi en el AICM? Esto se Sabe

El influencer español Naim Darrechi volvió a dar de qué hablar tras ser detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), justo después de aterrizar en un vuelo desde Puerto Vallarta.

Más tarde empezaron a circular videos del creador de contenido rodeado de policías y acompañado por la empresaria Sol León, quien no dudó en armar transmisiones en vivo para defenderlo.

¿Por qué detuvieron a Naim Darrechi?

Al principio se decía que el problema fue porque Naim se puso a vapear dentro del avión, pero la historia dio un giro más tarde:

La versión del vapeador: El personal de la aerolínea lo reportó por usar un cigarro electrónico en pleno vuelo. Sin embargo, Sol León salió a decir que el aparato ni siquiera era de él y que todo fue un gran malentendido.

La razón oficial: El abogado del influencer aclaró que la detención formal no fue por el vapeador, sino por una acusación de presunta discriminación contra dos sobrecargos, quienes aseguraron haber recibido agresiones verbales por parte de Darrechi.

Libre tras el susto

Después de pasar unas horas bajo resguardo, Naim recuperó su libertad la madrigada de este 28 de mayo. En redes ya circulan los videos del momento en que sale de las instalaciones junto a su abogado y su equipo.

¿Quién es Naim Darrechi?

Para poner en contexto, es un joven de Mallorca, España, que se hizo famoso en TikTok, donde tiene millones de seguidores. En México se volvió una figura súper conocida (y polémica) por su relación con la influencer Yeri Mua y por meterse constantemente en el radar del entretenimiento digital.