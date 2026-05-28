¿Por Qué Detuvieron a Naim Darrechi en el AICM? Esto se Sabe

El influencer Naim Darrechi fue detenido en el AICM tras un altercado en un vuelo. Descubre qué pasó con Sol León y las razones de su detención.

naim-darrechi-detenido-aicm-sol-leonFoto: Instagram Naim Darrechi / Tiktok Sol Leon

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Naim Darrechi detenido en AICM: ¿vapeador o discriminación? Descubre el altercado con Sol León y la razón oficial detrás del escándalo.

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