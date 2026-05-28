Rafaela, Hija de Cristian Castro, Debuta en Radio y Envía Mensaje a su Papá

Rafaela Castro, hija de Cristian Castro, debutó en la radio con un emotivo mensaje dedicado a su papá.

Rafaela Castro Hija Cristian Castro Debuta RadioFoto: GettyImages

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Con solo 12 años, Rafaela Castro inicia su carrera en la radio y dedica un mensaje especial a su papá, Cristian Castro. ¿Será la próxima estrella de la familia?

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