Rafaela, Hija de Cristian Castro, Debuta en Radio y Envía Mensaje a su Papá

La dinastía Castro suma una nueva voz. Rafaela Castro, hija de Cristian Castro y Paola Eraso, dio sus primeros pasos en la radio al participar en un proyecto de la emisora colombiana Teusacá Radio, donde sorprendió con un cuento sonoro y un emotivo mensaje dedicado a su papá.

Con apenas 12 años, Rafaela demostró soltura frente al micrófono y dejó claro que el talento artístico corre en la familia. Durante su participación, la joven habló sobre cómo nació su interés por la música y confesó que fue precisamente su papá quien impulsó esa pasión desde muy pequeña.

¿Qué dijo Rafaela sobre Cristian Castro?

"Mi papá está orgulloso”, expresó Rafaela durante la transmisión.

Además de narrar el cuento, la hija menor de Cristian Castro compartió que desde niña recibió el apoyo del cantante para aprender música y tocar instrumentos, algo que hoy comienza a reflejarse en sus primeros proyectos artísticos.

No es la primera vez que Rafaela muestra interés por el mundo del espectáculo. En meses recientes también debutó como modelo y ha compartido videos cantando y tocando piano en redes sociales.

El debut radiofónico de Rafaela ocurre mientras Cristian Castro continúa siendo una de las figuras más reconocidas del pop latino. Ahora, muchos fans ya se preguntan si Rafaela seguirá oficialmente los pasos de su padre y de su abuela, Verónica Castro, dentro del mundo del entretenimiento.