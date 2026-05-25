Regresa 'Hoy No Me Puedo Levantar' con su Elenco Original: Todo sobre las Fechas, Boletos y Más

El musical Hoy No Me Puedo Levantar volverá a los escenarios de la Ciudad de México con una temporada especial que reunirá al elenco original a 20 años de su estreno en México. L

a producción, inspirada en los éxitos del grupo español Mecano, tendrá funciones limitadas y ya abrió la venta de boletos para sus seguidores más nostálgicos.

La nueva temporada llevará por nombre “Hoy No Me Puedo Levantar, 20 años después” y se presentará en el Centro Cultural Teatro 1 a partir del próximo 25 de julio. Únicamente habrá 14 funciones especiales.

¿Quiénes integran el elenco original de ‘Hoy No Me Puedo Levantar’?

El regreso del musical contará con varios de los actores que participaron en el montaje original de 2006, entre ellos Alan Estrada, Fernanda Castillo y Luis Gerardo Méndez.

El elenco confirmado también incluye a Rogelio Suárez, José Daniel Figueroa, Jannette Chao, Valeria Vera, Gerardo González y Erika Tahís.

Fechas confirmadas de ‘Hoy No Me Puedo Levantar’

Hasta el momento, las fechas disponibles en Ticketmaster son:

25 de julio

1 y 2 de agosto

8, 29 y 30 de agosto

5, 6 y 7 de septiembre

La función del 7 de septiembre ha llamado la atención entre fans de Mecano debido a la referencia con la famosa canción “7 de septiembre”.

¿Cuándo es la venta de boletos y cuánto cuestan?

La preventa de boletos inició este 25 de mayo y la venta general se realizará del 25 al 28 de mayo.

Los precios van aproximadamente de mil 860 a 4 mil 216 pesos, dependiendo de la zona elegida. Además, Ticketmaster mantiene un límite de hasta ocho boletos por persona para las funciones disponibles.

Los boletos ya pueden adquirirse a través de Ticketmaster México y en las taquillas del teatro.