Familia de Alejandro Marcovich Alerta por Colectas Falsas para Salud del Artista

La familia de Alejandro Marcovich alertó sobre presuntas colectas que estarían utilizando el estado de salud del músico para pedir apoyo económico sin autorización oficial.

Alejandro Marcovich Estado de Salud ActualFoto: Cuartoscuro

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¡Atención! La familia de Alejandro Marcovich alerta sobre colectas falsas para su salud. Verifica antes de donar y conoce cómo ayudar realmente al exguitarrista de Caifanes.

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