Familia de Alejandro Marcovich Alerta por Colectas Falsas para Salud del Artista

La familia de Alejandro Marcovich alertó sobre presuntas colectas, eventos y solicitudes de dinero que estarían utilizando el estado de salud del músico para pedir apoyo económico sin autorización oficial.

A través de un comunicado, sus familiares señalaron que, aunque el guitarrista atraviesa “una situación delicada de salud”, los recursos recaudados en algunas de estas iniciativas “no están llegando a sus manos ni están siendo utilizados para cubrir gastos médicos o necesidades relacionadas con su atención”.

Además, aseguraron haber recibido información y evidencias de que ciertas personas estarían aprovechándose de la situación para beneficio personal.

“Pedimos actuar con precaución y verificar cualquier actividad, evento o cuenta bancaria antes de realizar donaciones”, expresó la familia en el mensaje difundido públicamente.

Los familiares también aclararon que cualquier campaña oficial de apoyo económico será comunicada únicamente a través de canales autorizados por la propia familia, con el fin de evitar fraudes o engaños hacia seguidores y personas interesadas en ayudar al músico.

La alerta surge luego de que se diera a conocer el delicado estado de salud del exintegrante de Caifanes, lo que generó muestras de apoyo y preocupación entre fans y colegas del medio artístico.

¿Cuál es el estado de salud actual de Alejandro Marcovich?

El músico, conocido por haber sido guitarrista de Caifanes, sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó en estado de coma.

Béla Marcovich, hija del músico, compartió un mensaje en redes sociales para agradecer las muestras de cariño y apoyo que ha recibido su padre tras ser hospitalizado. La diseñadora publicó varias fotografías familiares acompañadas de un emotivo texto dedicado a amigos, colegas y seguidores del músico.

En su publicación, destacó el cariño que el público siente por Alejandro Marcovich y aseguró que el músico siempre ha valorado profundamente a sus seguidores. También expresó su esperanza de que toda la energía positiva y los buenos deseos ayuden al guitarrista a salir adelante durante este complicado momento de salud.