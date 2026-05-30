'Hate that I Made You Love Me': El Significado de la Nueva Canción de Ariana Grande

Te explicamos qué dice la letra de 'Hate that I made you love me', cuál es su significado y las referencias que podrían apuntar a su relación con la fama

Ariana-Grande-Hate-that-I-made-you-love-me-letra-español-significadoFoto: GettyImages

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¿Qué significa 'Hate That I Made You Love Me'? Ariana Grande explora la presión de la fama y la relación con sus fans en su nuevo sencillo. Descubre más sobre esta canción cargada de emociones.

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