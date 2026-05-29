"Lo He Hecho Todo Mal": La Confesión de JLo sobre Ben Affleck en el Programa de Jimmy Kimmel

Jennifer Lopez sorprendió a la audiencia de Jimmy Kimmel Live! al hablar con una sinceridad poco habitual sobre su vida amorosa tras su divorcio de Ben Affleck.

La cantante y actriz confesó que, después de años encadenando relaciones, ahora cree que debió haber aprendido a disfrutar la soltería mucho antes.

Durante la entrevista, Kimmel le preguntó directamente sobre su situación sentimental actual. Entre risas, Lopez confirmó que está soltera y lanzó una declaración que provocó reacciones inmediatas entre el público:

“Debí haberlo hecho antes. Lo he estado haciendo todo mal”.

La intérprete de "On The Floor" explicó que actualmente disfruta esta nueva etapa de su vida y aseguró que la experiencia de estar sola ha resultado mejor de lo que imaginaba.

Incluso descartó participar en programas de citas como The Bachelorette, dejando claro que no tiene prisa por encontrar una nueva pareja.

La reflexión tras su divorcio de Ben Affleck

Las declaraciones llegan poco más de un año después de que su divorcio con Ben Affleck quedara oficialmente finalizado.

La pareja, conocida mundialmente como “Bennifer”, retomó su romance en 2021, casi dos décadas después de su primera relación, y contrajo matrimonio en 2022. Sin embargo, Lopez solicitó el divorcio en agosto de 2024 y la separación se formalizó en 2025.

Aunque reconoció que el proceso fue doloroso, la estrella señaló que la experiencia también le permitió crecer personalmente. Según contó, decidió tomarse un tiempo lejos de los escenarios y los proyectos profesionales para enfocarse en sí misma y procesar lo ocurrido.

"La soltería es fantástica"

Durante la conversación con Kimmel, Lopez describió su presente como una etapa de libertad y autodescubrimiento. La artista aseguró que está disfrutando su independencia y que, por ahora, no está buscando una nueva relación sentimental.

La confesión llamó especialmente la atención porque llega después de una larga historia de relaciones mediáticas que han marcado buena parte de su carrera. Ahora, a sus 56 años, la actriz parece apostar por una nueva filosofía: aprender a estar bien consigo misma antes de pensar en compartir su vida con alguien más.

Mientras promociona su próxima comedia romántica Office Romance, Lopez dejó claro que el amor no está descartado para el futuro, pero que actualmente su prioridad es disfrutar de una etapa que, según sus propias palabras, descubrió demasiado tarde.