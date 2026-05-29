"Lo He Hecho Todo Mal": La Confesión de JLo sobre Ben Affleck en el Programa de Jimmy Kimmel

Jennifer Lopez habló sobre su divorcio de Ben Affleck durante una entrevista con Jimmy Kimmel y confesó que lamenta no haber disfrutado la soltería antes

Jennifer-Lopez-Confesion-Divorcio-Ben AffleckFoto: GettyImages

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Jennifer Lopez sorprende en Jimmy Kimmel: "Lo he hecho todo mal" sobre su divorcio de Ben Affleck. Ahora, a sus 56 años, disfruta de la soltería y el autodescubrimiento.

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