¿Qué le Pasó a Paola Márquez? Su Padre Revela la Confesión que le Hizo Antes de Morir

El padre de Paola Márquez reveló la fuerte confesión que la influencer le hizo antes de morir y habló sobre los momentos difíciles que atravesaba.

muerte-paola-marquez-que-paso-influencer-padre-revela-confesion-que-hizo-antes-fallecerFoto: Instagram Paola Márquez Oficial

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El padre de Paola Márquez comparte la difícil confesión de su hija antes de su muerte y hace un llamado urgente sobre la salud mental.

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