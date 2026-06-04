¿Qué le Pasó a Paola Márquez? Su Padre Revela la Confesión que le Hizo Antes de Morir

La muerte de Paola Márquez, creadora de contenido mexicana que ganó popularidad en redes sociales, continúa generando conmoción entre sus seguidores.

Tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento, su padre, Hércules Márquez, rompió el silencio y compartió una emotiva confesión que su hija le hizo tiempo antes de morir.

La influencer, originaria de San Luis Potosí, fue encontrada sin vida el pasado 30 de mayo. Hasta el momento, las autoridades mantienen las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Padre de Paola Márquez revela la confesión que le hizo antes de morir

Durante una entrevista, Hércules Márquez habló sobre el difícil momento que atraviesa su familia y recordó una conversación que tuvo con Paola después de que ella alcanzara popularidad como creadora de contenido.

De acuerdo con su testimonio, la influencer le expresó que atravesaba un momento complicado emocionalmente y le confesó que se sentía cansada de la situación que estaba viviendo.

“Papá, yo ya no quiero estar en esta vida”, fue parte del mensaje que, según relató su padre, Paola le compartió tiempo antes de su fallecimiento.

Hércules Márquez explicó que tanto él como la madre de Paola eran grandes admiradores del trabajo de su hija y destacó el cariño que muchas personas le demostraban gracias al contenido que compartía en internet.



"Después de 2, 3 años que estaba en ese mundo, me dice: ‘Papá yo ya no quiero estar en esta vida, yo me quiero ir’; ¿A dónde te quieres ir Paola? (Ella respondió) ‘Yo ya no quiero estar en esta vida, denme permiso de irme’"

Padre de Paola Márquez hace un llamado tras su muerte

Luego de revelar esta conversación, el padre de Paola Márquez aprovechó para enviar un mensaje sobre la importancia de acompañar a las personas que atraviesan momentos difíciles o que atraviesan por problemas con su salud mental.

Hércules pidió prestar atención a las señales emocionales de familiares y amigos, además de brindar apoyo para evitar que otras familias atraviesen un dolor similar.