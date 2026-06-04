¿Qué le Pasó a Samuel Sarmiento? Exvocalista de Los Recoditos Es Operado de Emergencia

Samuel Sarmiento, exvocalista de Los Recoditos, fue operado de emergencia; conoce cuál es su estado de salud.

que-le-paso-samuel-sarmiento-exvocalista-los-recoditos-operado-emergenciaFoto: GettyImages

Destacado

El cantante Samuel Sarmiento fue hospitalizado por un dolor abdominal severo. Tras una cirugía exitosa, se encuentra estable. Descubre más sobre su recuperación y su carrera musical.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+