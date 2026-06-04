¿Qué le Pasó a Samuel Sarmiento? Exvocalista de Los Recoditos Es Operado de Emergencia

El cantante de regional mexicano Samuel Sarmiento, conocido por haber sido una de las voces principales de Banda Los Recoditos, tuvo que ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente de emergencia debido a un problema de salud.
De acuerdo con los primeros reportes, el intérprete comenzó a presentar fuertes molestias abdominales que terminaron requiriendo atención médica inmediata. Tras ser valorado por especialistas, se determinó que debía entrar al quirófano para evitar mayores complicaciones.
¿Qué le pasó a Samuel Sarmiento, exvocalista de Los Recoditos?
Samuel Sarmiento fue sometido a una cirugía de emergencia debido a complicaciones relacionadas con una hernia umbilical que padecía desde hace tiempo.
La hernia estaba afectando una parte del intestino y había comenzado a generar un proceso de necrosis, por lo que era necesario actuar rápidamente para evitar que el problema avanzara.
Ante el diagnóstico, los especialistas decidieron realizar una intervención quirúrgica inmediata. La operación duró menos de una hora y fue considerada exitosa.
¿Cuál es el estado de salud de Samuel Sarmiento tras la cirugía?
Después de la operación, Samuel Sarmiento permanece hospitalizado en Culiacán, Sinaloa, donde continúa bajo observación médica mientras avanza su recuperación.
Hasta el momento, se ha informado que el exintegrante de Los Recoditos se encuentra estable y evolucionando favorablemente después del procedimiento.
¿Quién es Samuel Sarmiento?
Samuel Sarmiento Hernández es un cantante originario de Culiacán, Sinaloa, reconocido principalmente por su trayectoria dentro de Banda Los Recoditos, agrupación a la que se integró en 2012.
Durante más de una década formó parte del grupo de regional mexicano, participando en giras, grabaciones y algunos de sus proyectos más importantes.
En 2023 anunció su salida de Los Recoditos para iniciar una nueva etapa como solista, en la que ha continuado desarrollando música dentro del género regional mexicano.