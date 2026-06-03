Vadhir Derbez Reaparece Junto a Eugenio Derbez tras Enfrentar Acusaciones de Abuso

Vadhir Derbez volvió a aparecer en redes sociales junto a Eugenio Derbez en medio de la polémica por las acusaciones de presunto abuso sexual que enfrenta.

vadhir-derbez-reaparece-eugenio-derbez-acusaciones-abusoFoto: Cuartoscuro

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Vadhir Derbez reaparece junto a su padre Eugenio en redes tras acusaciones de abuso.

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