Vadhir Derbez Reaparece Junto a Eugenio Derbez tras Enfrentar Acusaciones de Abuso

Vadhir Derbez reapareció públicamente junto a su padre, Eugenio Derbez, luego de mantenerse alejado de las redes sociales tras darse a conocer una denuncia en su contra por presunto abuso sexual presentada por una modelo estadounidense.

El actor y cantante mexicano apareció en un video familiar publicado por Alessandra Rosaldo, en el que también participaron Eugenio Derbez y Aitana Derbez, generando distintas reacciones entre los usuarios de redes sociales.

En el video se puede ver al actor conviviendo con Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y su hermana menor Aitana, lo que llamó la atención de sus seguidores debido a que representa una de sus primeras apariciones públicas tras la controversia.

La publicación provocó comentarios divididos entre los usuarios. Mientras algunos destacaron el apoyo familiar hacia Vadhir, otros cuestionaron la aparición del actor en medio del proceso legal que enfrenta.

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

La polémica comenzó luego de que se diera a conocer que una modelo estadounidense de 19 años presentó una denuncia contra Vadhir Derbez por presunto abuso sexual.

De acuerdo con los reportes, la denuncia señala hechos que presuntamente habrían ocurrido durante la grabación de un video musical en una locación de la Ciudad de México.

Tras hacerse pública la acusación, Vadhir Derbez negó los señalamientos en su contra y aseguró que cuenta con elementos para defender su versión de los hechos. Su equipo legal también ha señalado que el caso estaría relacionado con un presunto intento de extorsión.

Hasta el momento, el proceso continúa y serán las autoridades correspondientes quienes determinen la situación legal del actor.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre las acusaciones contra Vadhir?

Eugenio Derbez ya había mostrado públicamente su respaldo hacia su hijo después de que se revelara la denuncia.

La reciente aparición de ambos juntos fue interpretada por algunos seguidores como una muestra de unión familiar durante la polémica que enfrenta Vadhir Derbez.

Por ahora, el actor continúa con su defensa legal mientras mantiene algunas apariciones públicas junto a su familia.