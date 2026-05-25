BTS Gana Mejor Artista del Año en los AMAs 2026: Aquí la lista de Ganadores

BTS se corona como Artista del Año en los AMAs 2026. Vive la emoción de la premiación con actuaciones de Maluma, Karol G y sorpresas que marcaron la noche.

AMAs 2026 en vivo hoy minuto a minuto premios american music awardsFotos: GettyImages

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