BTS Gana Mejor Artista del Año en los AMAs 2026: Aquí la lista de Ganadores

Los American Music Awards 2026 (AMAs) ya comenzaron, y aquí te llevaremos el minuto a minuto EN VIVO de todo lo que ocurre en la gran noche de la música.

La ceremonia se realiza desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y marca el regreso de la premiación con una edición cargada de estrellas, actuaciones especiales y la esperada aparición de BTS.

La edición 2026 de los AMAs es conducida por Queen Latifah y reúne a artistas como Karol G, Maluma, Twenty One Pilots, The Pussycat Dolls y Billy Idol.

¿Dónde ver los AMAs 2026 EN VIVO?

La ceremonia se transmite este lunes 25 de mayo a las 6:00 PM horario de México a través de CBS y Paramount+. Además, la cobertura de la alfombra roja comenzó horas antes del evento principal.

Sin embargo, en México no hubo transmisión en vivo de los premios en ninguna plataforma.

Minuto a Minuto EN VIVO de los American Music Awards 2026

ACTUALIZACIÓN EN PROCESO... Esta nota se actualizará EN VIVO con los ganadores, mejores momentos, presentaciones, sorpresas y todo lo que ocurra durante los American Music Awards 2026.

9:25 | Mejor Video Musical es para Gnarly de KATSEYE

9:21 | Mejor Soundtrack es para KPop Demon Hunters

9:12 | El Premio a Mejor Dúo Latino es para Fuerza Regida

8:55 | El Premio a la trayectoria es para Billy Idol

8:45 | Maluma llena el escenario de orgullo latino con sus nuevos temas

8:42 | BTS gana el premio a Artista del Año

Con esto, el grupo surcoreano se convierte en el grupo internacional más premiado en la historia de los AMAs

8:31 | Teddy Swims interpreta Mr. Know It All

8:27 | El premio a Mejor Artista Nuevo es para KATSEYE

8:16 | Teyana Taylor sube al escenario de los AMAs 2026

8:01 | El premio a la canción del verano es para 'Swim' de BTS

7:58 | Keith Urban interpreta Summer Breeze

7:48 | KATSEYE ilumina el escenario con una magistral interpretación de Pinky Up

7:46 | El premio a mejor álbum alternativo de rock es para Sombr

7:34 | El premio a mejor artista femenina de R&B es para SZA

7:33 | BTS Aparece en el Escenario para presentar a la ganadora de Mejor Artista Femenina de R&B

7:29 | Twenty One Pilots, ganadores de esta noche, iluminan el escenario

7:12 | El Premio a Mejor Canción del Recuerdo es para Rock That Body de Black Eyed Peas

Todos los integrantes de Black Eyed Peas recibieron el premio, incluida Fergie.

7:03 | Karol G Recibe el Premio al Artista Internacional de Excelencia

6:58 | La colombiana Karol G brilla en el escenario de los AMAs 2026

Karol G abrió su presentación con Ivonny Bonita, de su más reciente álbum 'Tropicoqueta'.

6:50 | El Premio a Mejor Artista Revelación en R&B es para Leon Thomas

6:46 | The Pussy Cat Dolls Aparecen en el escenario para interpretar sus grandes éxitos

6:45 | El premio a Mejor Artista de Rock Alternativo es para Twenty One Pilots

6:31 |Sombr se apodera del escenario

6:29 PM | Golden de The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Amy gana el premio a Canción del Año

6:19 PM | Hootie & the Blowfish se apoderan del escenario

6:15 PM| BTS Abre la ceremonia de los AMAs 2026

6:00 PM | Inicia la Ceremonia de los American Music Awards 2026

Queen Latifa aparece en el escenario para presentar los premios de esta noche

5:20 PM | Fans esperan la aparición de BTS

ARMY se mantiene pendiente de la llegada de BTS, quienes tendrán una aparición especial en la ceremonia, marcando uno de los momentos más esperados de la noche.

5:00 PM | Arranque de la alfombra roja

Las celebridades comienzan a desfilar por la red carpet de los AMAs 2026 en Las Vegas. Celebridades como Maluma, KATSEYE, Hilary Duff y más avanzaron ya por la alfombra.