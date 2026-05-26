BTS Lanza Detrás de Cámaras de la Visita a Palacio Nacional: ¿Cuándo y Dónde Verlo?

BTS sorprendió a ARMY al anunciar el lanzamiento de un detrás de cámaras de su visita a Palacio Nacional junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, uno de los momentos más virales de su paso por la CDMX durante la gira ARIRANG.

A través de las historias de Instagram de la cuenta oficial de BTS y publicaciones compartidas en redes sociales, BigHit Music confirmó el estreno de un contenido especial titulado “BTS Visits Mexico’s National Palace: Behind the Scenes”.

La imagen promocional adelanta que el video mostrará momentos inéditos de la histórica visita del grupo al recinto presidencial mexicano.

¿A qué hora será el lanzamiento del detrás de cámaras de la visita a Palacio Nacional en México?

De acuerdo con el anuncio, el contenido será liberado este 27 de mayo a las 8:00 PM KST, lo que corresponde a las 5:00 AM del centro de México. La publicación fue compartida después de que miles de fans revivieran en redes sociales la visita de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook al Zócalo capitalino.

¿Dónde ver el detrás de cámaras de BTS en Palacio Nacional?

Este tipo de contenidos suele publicarse en los canales oficiales de BTS y BANGTANTV, además de Weverse y redes sociales del grupo.

El detrás de cámaras promete mostrar escenas inéditas del encuentro con Claudia Sheinbaum y del momento en que BTS salió al balcón de Palacio Nacional para saludar a miles de fans reunidos en el Zócalo.

Así fue la visita de BTS a Palacio Nacional

La visita de BTS a Palacio Nacional ocurrió el pasado 6 de mayo, previo a sus conciertos en el Estadio GNP Seguros. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió oficialmente al grupo surcoreano y posteriormente los integrantes aparecieron desde uno de los balcones del recinto para saludar a más de 50 mil personas que se congregaron en el Centro Histórico.

El momento se volvió tendencia global luego de que RM, V y otros integrantes dirigieran mensajes en español a ARMY México. Además, Sheinbaum aseguró públicamente que esperaba el regreso del grupo al país en 2027.