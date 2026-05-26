BTS Lanza Detrás de Cámaras de la Visita a Palacio Nacional: ¿Cuándo y Dónde Verlo?

BTS anunció el lanzamiento de un detrás de cámaras de su visita a Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional de la CDMX. Te contamos cuándo se estrena y a qué hora y dónde verlo en México

BTS detras de camaras zocalo cdmx donde ver a qué horaFoto: N+

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Revive la histórica visita de BTS a Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum. Estreno del detrás de cámaras este 27 de mayo a las 5:00 AM.

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