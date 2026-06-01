Charli XCX Deja Atrás la Era Brat y Lanza Nuevo Disco: ¿Cuándo se Estrena Music, Fashion, Film?

Charli XCX anuncia su séptimo álbum 'Music, Fashion, Film' para el 24 de julio. Descubre los detalles de la portada junto a Martin Scorsese y el cierre de la era 'Brat'.

charli-xcx-anuncio-nuevo-disco-music-fashion-filmFoto: EFE

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Charli XCX cierra la era 'Brat' y presenta 'Music, Fashion, Film' con una portada única. ¿Listos para el 24 de julio? Conoce todos los detalles.

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