Charli XCX Deja Atrás la Era Brat y Lanza Nuevo Disco: ¿Cuándo se Estrena Music, Fashion, Film?

Charli XCX anunció este lunes el lanzamiento de Music, Fashion, Film ('Música, Moda y Cine'), su séptimo álbum de estudio, programado para el próximo 24 de julio. La portada del disco presenta al músico John Cale, al diseñador Marc Jacobs y al director de cine Martin Scorsese.

La artista británica de 33 años, cuyo nombre real es Charlotte Aitchison, compartió la noticia en sus redes sociales junto al arte oficial. Detalló que la producción incluye once temas y registra una duración exacta de "30 minutos y 5 segundos".

¿Cómo es la portada de Music, Fashion, Film?

La imagen, capturada en blanco y negro, ubica a las tres figuras vestidas de oscuro en el interior de una cocina. Cale, integrante de The Velvet Underground, aparece sentado junto a una encimera; Scorsese figura cerca de una mesa con un cenicero, y Jacobs posa junto a los armarios.

Critican la ausencia de mujeres

Minutos después de la publicación surgieron las primeras reacciones críticas en plataformas digitales, orientadas a la ausencia de mujeres como referentes en la portada.

"Necesito una versión con Patti Smith, Miuccia Prada y Sofia Coppola", señaló una usuaria en Instagram.

'Music, Fashion, Film' toma su título de un verso de 'SS26', tema que ya forma parte de su repertorio:

"Desfilamos en una pasarela que va directa al infierno. Nada nos va a salvar, ni la música, ni la moda ni el cine".

El concepto se alinea con los proyectos recientes de la intérprete, quien colaboró con firmas como H&M y sumó proyectos en la industria cinematográfica como el falso documental 'The Moment' y la composición de la banda sonora para 'Wuthering Heights', de Emerald Fennell.

La preventa del álbum comenzó en el sitio web de la cantante, con opciones que abarcan vinilos, CD, casetes y ediciones firmadas. Los formatos físicos incluyen una nota de la autora: "Me siento tan afortunada de sentirme inspirada".

La revelación ocurre tras el doble evento gratuito que ofreció este sábado en Londres, el cual combinó un coloquio sobre composición con una sesión de DJ donde la artista presentó adelantos musicales ante sus seguidores.

"Yo chupaba la nata de las fresas en el verano... quizás me tiré a tu padre", indica una de las líneas inéditas reproducidas en el evento, al que asistió con su esposo, George Daniel, integrante de la banda The 1975.

Durante la sesión también sonaron fragmentos como "Compraré algunos zapatos, tarjeta denegada" y una remezcla de 'Playboy Bunny', composición que hasta el momento solo se distribuyó de manera física como lado B de un sencillo.

El anuncio marca el cierre definitivo de la etapa 'Brat' (2024), casi tres años después de su inicio, para dar paso a una propuesta de enfoque más sobrio y de estética analógica.

Aquel proyecto previo de música electrónica consolidó una tendencia cultural y estética basada en el color verde manzana, además de obtener galardones como el Grammy a Mejor Álbum Electrónico y el premio Brit a Mejor Álbum del Año en 2025.