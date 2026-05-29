Concierto de Slayer en México 2026: ¿Cuándo y Dónde Será su Esperado Regreso?

La legendaria banda de thrash metal Slayer volverá a México en 2026 con un concierto que promete convertirse en uno de los eventos más importantes del año para los amantes del metal.

Tras semanas de especulación y misteriosos mensajes en redes sociales, se confirmó que el grupo llegará a la Ciudad de México como parte de la celebración por el 40 aniversario de su icónico álbum Reign in Blood.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Slayer en México?

El esperado regreso de Slayer está programado para el próximo 21 de octubre de 2026 en el Palacio de los Deportes, recinto que recibirá a miles de fans después de varios años sin una presentación de la agrupación en territorio mexicano. El show forma parte de una gira especial con la que la banda conmemora cuatro décadas de Reign in Blood, considerado uno de los discos más influyentes en la historia del thrash metal.

La visita de Slayer a México forma parte de una serie de presentaciones especiales en América para celebrar el aniversario de un álbum que marcó a generaciones enteras de seguidores del metal.

¿Cuándo salen los boletos?

Los boletos para el concierto saldrán a la venta esta misma semana a través de los canales oficiales. De acuerdo con la información difundida por los organizadores, habrá una preventa exclusiva el 30 de mayo, mientras que la venta general comenzará el 31 de mayo a través de Ticketmaster y en las taquillas del recinto.

Un show especial por los 40 años de Reign in Blood

Lanzado originalmente en 1986, Reign in Blood es considerado una obra fundamental del thrash metal y uno de los álbumes más influyentes del género. Canciones como “Angel of Death” y “Raining Blood” ayudaron a consolidar a Slayer como una de las bandas más importantes de la escena mundial.

Para esta gira conmemorativa, la agrupación promete un espectáculo especial dedicado a celebrar el legado del álbum.

Con el anuncio ya confirmado, todo apunta a que el concierto de Slayer en el Palacio de los Deportes será una de las citas imperdibles para los fanáticos mexicanos del metal durante 2026.