Concierto de Slayer en México 2026: ¿Cuándo y Dónde Será su Esperado Regreso?

Slayer regresa a México en 2026 con un concierto especial en el Palacio de los Deportes para celebrar los 40 años de Reign in Blood.

Slayer Regresa a MéxicoFoto: GettyImages

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No te pierdas el regreso de Slayer a México en 2026. Celebra 40 años de Reign in Blood el 21 de octubre en el Palacio de los Deportes. Preventa exclusiva el 30 de mayo.

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