Drake Supera a Michael Jackson con Más Números Uno en Billboard Hot 100

Drake superó el récord de Michael Jackson como el artista masculino solista con más canciones número uno en el Billboard Hot 100

drake-supera-michael-jackson-mas-numeros-uno-billboard-hot-100Foto: GettyImages

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¡Drake hace historia! Supera a Michael Jackson con 14 números uno en Billboard Hot 100. Descubre cómo su sencillo 'Janice STFU' lo llevó a la cima.

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