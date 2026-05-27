Drake Supera a Michael Jackson con Más Números Uno en Billboard Hot 100

El rapero canadiense Drake volvió a hacer historia en la música. El intérprete de “God’s Plan” superó oficialmente el récord de Michael Jackson como el artista masculino solista con más canciones número uno en el Billboard Hot 100, consolidando aún más su dominio en la industria musical.

La hazaña se logró gracias al debut de su nuevo sencillo “Janice STFU” en la cima del listado, convirtiéndose en el número uno número 14 de su carrera. Con esto, Drake dejó atrás las 13 canciones que Michael Jackson había acumulado durante décadas en la prestigiosa lista musical de Billboard.

Drake suma más récords

Además de romper este récord histórico, Drake igualó a Rihanna y Taylor Swift con 14 sencillos en el primer lugar del Hot 100. Sin embargo, todavía se encuentra por debajo de Mariah Carey y The Beatles, quienes continúan liderando el ranking histórico de Billboard con 19 y 20 números uno respectivamente.

El éxito de “Janice STFU” también impulsó una nueva ola de récords para el artista. Billboard reportó que Drake logró más de 400 entradas acumuladas en el Hot 100 a lo largo de su carrera, además de registrar 42 canciones simultáneamente dentro de la lista, una cifra nunca antes alcanzada por otro artista.

Este nuevo récord llega en medio del enorme impacto comercial de Iceman, el más reciente álbum del rapero, que también le permitió convertirse en el primer artista en ocupar simultáneamente los tres primeros lugares del Billboard 200 con Iceman, Habibti y Maid of Honour.