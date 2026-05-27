Fallece Hilde Lara, Vocalista de Grupo Yndio: ¿De Qué Murió? Esta Enfermedad Tenía el Músico

La música romántica mexicana está de luto. Este miércoles 27 de mayo se confirmó la muerte de Hilde Lara, vocalista y fundador de Grupo Yndio, quien dejó una huella imborrable con éxitos como “Dame un beso y dime adiós”, “Herida de amor” y “Eres mi mundo”.

La noticia fue dada a conocer por Gabriela Lara, hija del cantante, a través de redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje para despedir a su padre y agradecer el cariño del público hacia su legado musical.

¿De qué murió Hilde Lara?

Aunque la familia no reveló oficialmente la causa exacta de su fallecimiento, diversos medios reportaron que Hilde Lara enfrentaba problemas de salud derivados de un cáncer que le fue diagnosticado en 2023.

El músico atravesó durante los últimos años diversos tratamientos médicos y llegó a compartir con sus seguidores parte de su proceso de recuperación. Sin embargo, su estado de salud se complicó recientemente.

Hasta el momento, tampoco se ha confirmado públicamente qué tipo de cáncer padecía el intérprete.

Así despidió su familia al cantante

En el mensaje publicado por su hija, la familia destacó la pasión con la que Hilde Lara vivió su carrera artística y el impacto que tuvo su voz en varias generaciones.

“Su voz acompañó historias, sentimientos, recuerdos y momentos importantes de muchísimas personas”, escribió Gabriela Lara en redes sociales.

¿Quién fue Hilde Lara?

Hilde Lara fue una de las voces más reconocidas de Grupo Yndio, banda originaria de Hermosillo, Sonora, fundada en 1972 y considerada una de las agrupaciones más importantes de la balada grupera en México.

El cantante se integró al grupo en 1974 y participó en algunos de sus mayores éxitos comerciales, como parte de lo que convirtió a la agrupación en referente musical durante las décadas de los 70 y 80.