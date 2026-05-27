Fallece Hilde Lara, Vocalista de Grupo Yndio: ¿De Qué Murió? Esta Enfermedad Tenía el Músico

Hilde Lara, vocalista y fundador de Grupo Yndio, murió este 27 de mayo tras enfrentar problemas de salud.

Fallece Hilde Lara, vocalista de grupo Yindio De que murio enfermedadFoto: Instagram Hilde Lara

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Hilde Lara, voz de Grupo Yndio, muere tras enfrentar problemas de salud. Su hija Gabriela comparte un emotivo mensaje recordando su impacto musical.

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