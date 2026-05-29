Hayley Williams Anuncia Más Conciertos en México, pero la Critican por Precios

Hayley Williams anunció nuevas presentaciones en México rumbo a 2027, pero su participación en un exclusivo festival en Cancún desató críticas entre fans debido a los altos costos de acceso.

hayley-williams-conciertos-mexico-2027-precios-boletos-cancun-polemicaFoto: GettyImages

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Hayley Williams anuncia más conciertos en México, pero los fans critican el festival en Cancún por sus altos costos. ¿Cuánto pagarías por verla en un resort de lujo?

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