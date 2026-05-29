Hayley Williams Anuncia Más Conciertos en México, pero la Critican por Precios

Después de agotar rápidamente las entradas para su concierto en la Ciudad de México, Hayley Williams anunció nuevas fechas en el país rumbo a 2027.

Sin embargo, la noticia vino acompañada de polémica por los elevados costos de uno de sus próximos eventos en territorio mexicano.

La vocalista de Paramore confirmó su participación en el festival Out of the Blue, un exclusivo evento organizado por Noah Kahan que se realizará del 7 al 10 de enero de 2027 en Cancún, Quintana Roo.

El encuentro reunirá a diversos artistas de la escena indie y folk internacional en un resort de lujo de la Riviera Maya.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el cartel, sino el precio necesario para asistir.

¿Por qué están criticando a Hayley Williams?

A diferencia de un festival tradicional, Out of the Blue no vende boletos individuales. Para ingresar es obligatorio adquirir un paquete de hospedaje dentro del resort sede, el cual incluye alojamiento, acceso a los conciertos, alimentos, bebidas, traslados y algunas actividades recreativas.

De acuerdo con información difundida por comunidades de fans y medios especializados, los paquetes más económicos rondan los 40 mil pesos por persona, siempre que se comparta habitación con otras personas. Las opciones más exclusivas pueden elevar considerablemente esa cifra.

Algunos usuarios de internet consideraron que el evento contradice la imagen cercana y progresista que Williams ha proyectado durante años, mientras que otros defendieron a la artista argumentando que ella no define los costos ni el modelo de negocio del festival.

La controversia se intensificó porque semanas antes, la cantante había sido aplaudida por implementar un sistema de registro para fans en la venta de boletos de su gira, evitando preventas bancarias exclusivas y dando prioridad a sus seguidores.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Hayley Williams en México?

Para quienes prefieren verla en un concierto tradicional, Hayley Williams también tiene programada una presentación de "The Hayley Williams Show" en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 26 de noviembre de 2026.

Los precios oficiales fueron los siguientes:

General: $2,058.50 pesos

Preferente: $2,405.50 pesos

Luneta: $1,835.25 pesos

Balcón: $1,599.50 pesos

Primer piso: $1,376.50 pesos

Segundo piso: $1,227.50 pesos

Aunque estas entradas también generaron debate entre algunos usuarios, la polémica más fuerte se centra actualmente en el festival de Cancún, cuyos costos superan por mucho el precio de un concierto convencional.