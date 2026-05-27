Junior H Regresa con su Tour Estadios México: Fechas, Venta y Precios de Boletos

Junior H anunció una serie de conciertos en México, te contamos todo sobre las fechas, precios y venta de boletos.

Junior H boletos tour estadios mexico fechas precios venta tickets cdmx 2027Foto: Cuartoscuro

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¡Atención fans de Junior H! Concierto en el Estadio Ciudad de los Deportes el 30 de enero de 2027. Boletos desde $870 pesos. Venta inicia el 27 de mayo.

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