Junior H Regresa con su Tour Estadios México: Fechas, Venta y Precios de Boletos

Junior H sigue consolidándose como uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados y ahora anunció nuevas fechas de su gira Tour Estadios ‘La Letra Muda’ en México, incluyendo un esperado concierto en la Ciudad de México.

¿Dónde y cuándo se presentará Junior H en México?

El cantante se presentará el próximo sábado 30 de enero de 2027 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Además, regresará a Torreón como parte de esta gira de estadios.

¿Cuándo será la venta de boletos para Junior H en CDMX?

La venta general de boletos para el concierto de Junior H en el Estadio Ciudad de los Deportes arrancará el próximo miércoles 27 de mayo a las 11:00 AM.

Los tickets estarán disponibles a través de la boletera FunTicket y también en taquillas físicas de Forum Buenavista.

La boletera informó que aceptará la mayoría de las tarjetas bancarias, excepto SPIN, Saldazo y BanCoppel. Además, habrá un límite de compra de hasta ocho boletos por persona.

Precios de boletos para Junior H en el Estadio Ciudad de los Deportes

Estos son los precios oficiales con cargos incluidos para el concierto de Junior H en CDMX:

Cabecera General: $870 pesos

Platea Cabecera B: $1,240 pesos

Platea Cabecera A: $1,430 pesos

General: $1,490 pesos

Preferente: $1,670 pesos

Freedom: $2,050 pesos

Sad Boyz Zone: $2,480 pesos

Platea B: de $1,740 a $3,040 pesos

Platea A: de $2,360 a $3,720 pesos

Palcos (Boxes): $6,200 pesos

También habrá opción de hasta cuatro meses sin intereses con tarjetas de crédito Santander.

Con esta nueva gira de estadios, Junior H confirma el enorme momento que vive dentro de la música mexicana. El intérprete de éxitos como “Y Lloro”, “Fin de Semana” y “Lady Gaga” ha logrado llenar recintos cada vez más grandes tanto en México como en Estados Unidos.