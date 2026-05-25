¿Quieres Trabajar con Jungkook? Así Es la Vacante que Está Volviendo Loco a ARMY

El cantante surcoreano Jung Kook publicó una inesperada “vacante” en redes sociales.

El integrante de BTS pidió ayuda para encontrar a una persona que pueda grabarlo y editar videos de sus aventuras en motocicleta… y los fans ya quieren mandar su CV.

Jungkook compartió un video en Instagram donde aparece conduciendo motocicletas con una estética cinematográfica y música de fondo, pero lo que realmente explotó en redes fue el mensaje que acompañó la publicación.

¿Qué dijo Jungkook en su video?

“Estoy buscando a alguien que filme para mí, en serio. Y si también eres bueno editando, vayamos de gira juntos”, escribió el idol.

La publicación rápidamente causó miles de reacciones de ARMY, quienes comenzaron a bromear con aprender edición de video “de la noche a la mañana” para trabajar con el intérprete de “Seven”. Algunos usuarios incluso calificaron el post como “la oportunidad laboral soñada” para cualquier fan del cantante.

El nuevo vlog de Jungkook también se volvió viral casi de inmediato. Según reportes de medios coreanos, el video superó millones de reproducciones en tiempo récord, consolidando nuevamente el enorme impacto digital del artista.

Actualmente, Jungkook continúa siendo uno de los integrantes más populares de BTS y uno de los solistas de K-pop más exitosos del mundo gracias a canciones como “Seven”, “Standing Next to You” y “3D”.