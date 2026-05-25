¿Quieres Trabajar con Jungkook? Así Es la Vacante que Está Volviendo Loco a ARMY

Jungkook de BTS desató la locura entre ARMY tras publicar una inesperada vacante para fotógrafo y editor de video durante sus viajes en motocicleta.

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¿Te imaginas trabajar con Jungkook de BTS? El idol busca fotógrafo y editor para sus aventuras en moto. ¡La oportunidad soñada para ARMY!

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