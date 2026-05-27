System of a Down en CDMX 2026: Setlist, Pronóstico del Clima y Guía Completa para los Shows

La espera terminó para los fans mexicanos de System of a Down. La banda liderada por Serj Tankian regresará a la Ciudad de México en 2026 con dos conciertos que prometen convertirse en uno de los eventos de rock y metal más importantes del año.

Si asistirás a alguno de sus dos shows programados para este 27 y 29 de mayo en el Palacio de los Deportes, aquí te contamos el posible setlist, el pronóstico del clima y todo lo que debes saber antes de llegar.

¿Qué sabemos del setlist?

De acuerdo con reportes sobre la gira, la agrupación interpretaría algunos de sus mayores éxitos como “Chop Suey!”, “Toxicity”, “B.Y.O.B.”, “Aerials”, “Sugar” y “Lonely Day”, además de otros temas clásicos de su discografía.

Aunque el setlist oficial podría variar dependiendo de la fecha, fans esperan una presentación cargada de nostalgia y energía, especialmente porque la banda no visita México con frecuencia. Además, los conciertos en CDMX forman parte de una gira muy esperada por sus seguidores latinoamericanos.

¿Cómo estará el clima para los conciertos de System of a Down en CDMX?

Si planeas llegar temprano o moverte en transporte público, conviene tomar precauciones por las lluvias pronosticadas en la capital. Autoridades meteorológicas han alertado sobre posibles chubascos, actividad eléctrica y caída de granizo en distintas zonas de la Ciudad de México durante estos días.

Los reportes más recientes indican temperaturas templadas, ambiente fresco por la noche y lluvias fuertes en algunas alcaldías, por lo que se recomienda llevar impermeable o chamarra ligera para evitar contratiempos antes y después del concierto.

Recomendaciones para asistir al concierto

Antes de salir rumbo al Palacio, toma en cuenta estas recomendaciones:

Lleva batería portátil para tu celular.

Usa ropa cómoda y considera zapatos resistentes al agua.

Revisa los objetos permitidos y prohibidos en el recinto.

Llega con anticipación para evitar filas largas.

Considera el tráfico y posibles retrasos por lluvia.

El Palacio de los Deportes suele registrar gran afluencia durante conciertos internacionales, por lo que el acceso puede complicarse si hay precipitaciones o cierres viales cercanos.