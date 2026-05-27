System of a Down en CDMX 2026: Setlist, Pronóstico del Clima y Guía Completa para los Shows

System of a Down regresa a la CDMX. Te contamos el posible setlist, el pronóstico del clima, recomendaciones para asistir y todo lo que debes saber antes de los shows.

system-of-a-down-cdmx-2026-setlist-clima-guia-completa-shows-palacio-de-los-deportesFoto: GettyImages

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Prepárate para System of a Down en CDMX: conoce el posible setlist, clima lluvioso y recomendaciones clave para vivir una experiencia inolvidable en el Palacio de los Deportes.

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