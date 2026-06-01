Travis Scott Enfurece a sus Fans por Show de 20 Minutos por el Que Pagaron Cientos de Dólares

El rapero Travis Scott dio un show de 20 minutos por el que sus fans pagaron miles de pesos y tuvo que marcharse entre abucheos.

Travis Scott Polémica Concierto Estambul TurquíaFoto: GettyImages

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Travis Scott decepciona en Turquía: show de 20 minutos por el que fans pagaron miles de pesos. Scott promete regresar para un show real. ¿Será suficiente?

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