Travis Scott Enfurece a sus Fans por Show de 20 Minutos por el Que Pagaron Cientos de Dólares

Travis Scott desató la furia de sus fans en Estambul con un show de apenas 20 minutos. El rapero estadounidense se marchó entre abucheos la madrugada del lunes, según videos que circularon en redes sociales.

¿Qué pasó con Travis Scott en Turquía?

En su debut en Turquía, la estrella del hip-hop de 35 años actuó el domingo en Estambul y planeaba otra cita el lunes en Esmirna.

El show se vendió como "más que un concierto clásico" para solo 2,500 personas. Las entradas costaban desde 330 dólares (unos 5,728 pesos mexicanos).

La publicidad prometía 90 minutos de "DJ set & mic" del artista a partir de las 23:00 horas, complementado por teloneros.

Sin embargo, el público denunció que Scott llegó hora y media tarde para luego cantar solo 20 minutos, pese a ser el estelar.

"Un fraude. Debía empezar a las 23:00 y llegó a las 00:35. Tras horas de pie, cantó un tema y se fue... Dinero tirado", criticó Ala Artan en Instagram.

Otros exigieron reembolsos a la promotora TemaCC. Orhan Jung, quien pagó más de 1,000 dólares por un pase VIP (más del doble del sueldo mínimo turco), tachó la cita de "vergüenza".

¿Qué dijo Travis Scott del escándalo?

Ante el caos, Scott aclaró en Instagram: "Solo fui a animar la fiesta por el GRAN día de un amigo". Añadió que espera "volver y dar un show real".

Los organizadores, que fueron consultados por la agencia de noticias AFP evitaron dar declaraciones.

No obstante, Taylan Ozcan, CEO de TemaCC, defendió al rapero alegando que estuvo "en el alma del evento" toda la noche.

"Disfrutó la fiesta por una hora... y luego dio un show excepcional de 20 minutos", afirmó a la prensa local.

El anuncio del lunes prometía un formato idéntico.