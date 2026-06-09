Nick Reiner Exige Acceso a la Fortuna de sus Padres para Pagar su Defensa Legal

El caso de Nick Reiner volvió a los titulares periodísticos, esta vez porque el hijo del cineasta Rob Reiner y su esposa, la productora Michelle Reiner, está buscando acceder a un fideicomiso millonario dejado por sus padres mientras enfrenta un proceso judicial por el asesinato de ambos.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por medios estadounidenses, Reiner busca disponer de aproximadamente 1.5 millones de dólares que forman parte de un fondo creado por sus padres y que, según su equipo legal, le corresponde recibir.

Nick argumenta que necesita el dinero para su defensa legal en el caso,

La petición ocurre mientras Nick permanece en prisión a la espera del desarrollo del caso por la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele, quienes fueron encontrados sin vida en su casa de Brentwood, Los Ángeles, en diciembre de 2025.

Nick fue detenido posteriormente y enfrenta cargos por el asesinato de sus padres, acusaciones de las que se ha declarado no culpable.

¿Por Qué Nick Reiner podría acceder al dinero de sus padres?

Según la solicitud presentada ante la corte, el fideicomiso establecía que Nick recibiría una parte del dinero al cumplir 30 años y el resto cuando llegara a los 35. Actualmente, a sus 32 años, sostiene que el administrador del fondo no le ha permitido acceder al dinero.

Sus abogados argumentan que esos recursos son necesarios para cubrir los gastos de su defensa penal y aseguran que, al no existir una resolución en su contra, mantiene el derecho a utilizar los fondos que forman parte del fideicomiso.

La defensa también señala que la falta de acceso al dinero habría afectado su capacidad para mantener representación legal privada durante el proceso.

El Caso que Sacudió a Hollywood

La muerte de Rob y Michele Reiner conmocionó a Hollywood a finales de 2025. Rob Reiner era considerado uno de los directores más importantes de la industria gracias a películas como When Harry Met Sally…, Stand by Me y The Princess Bride.

Tras el hallazgo de los cuerpos, las autoridades arrestaron a Nick Reiner, quien fue acusado de doble homicidio. Actualmente continúa el proceso judicial mientras sus abogados preparan su defensa.

El caso también abrió una discusión sobre el futuro de la herencia familiar. Bajo ciertas leyes de California, una persona condenada por matar intencionalmente a alguien de quien heredaría podría perder el derecho a recibir esos bienes; sin embargo, la situación legal de Nick dependerá del resultado del proceso judicial.