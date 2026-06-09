Nick Reiner Exige Acceso a la Fortuna de sus Padres para Pagar su Defensa Legal

Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner y de Michele Reiner, busca acceder a un fideicomiso millonario dejado por sus padres mientras enfrenta un proceso judicial por el asesinato de ambos.

nick-reiner-exige-acceso-fortuna-padres-pagar-defensa-legalFoto: Reuters

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Nick Reiner, acusado de matar a sus padres, intenta usar su fideicomiso para su defensa legal. A sus 32 años, ¿logrará acceder al millón y medio de dólares?

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