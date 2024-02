Policías ‘Héroes’ de CDMX Narran Cómo Salvaron a una Bebé de Morir Ahogada

La jefa María Teresa Barrios, directora del Sector Buenavista de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), y el policía segundo, Jesús Mandujano Grimaldo, narraron en entrevista para Despierta cómo salvaron a una bebé de morir ahogada con su propia saliva, en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, en un acto heroico.

Durante la entrevista con Danielle Dithurbide y Eduardo Salazar, el policía segundo explicó que estaba de servicio en las calles de Galeana y Mina, en la colonia Guerrero, cuando una mujer se le acercó con una bebé en brazos para pedirle ayuda.

La madre se acerca con la bebé en brazos gritando ‘oficial mi hija ya no respira’. Lo que hago en ese momento es tomar a la bebé, le aplicó los primeros auxilios, veo que no respira, la reanimo, le doy masajes, palmadas en la parte de sus pulmones, ahí es cuando la bebé saca bastante saliva, se estaba ahogando con su saliva, en ese momento es cuando la bebé empieza a respirar.

Mandujano Grimaldo detalló que cuando vio respirar a la bebé sintió una satisfacción, “porque en ese momento tenía a la bebé y a un lado a los papás en crisis nerviosa”.

Mientras que la jefa María Teresa Barrios contó que se encontraba supervisando a otros compañeros cuando recibió la llamada del policía Jesús Mandujano pidiendo de su apoyo.

Me marca y me dice: oye jefa tengo una niña, tengo una bebé que no respira, la tengo inconsciente. Obviamente vía radio pido los servicios médicos. Al llegar él tiene a la bebé, me acerco, la recibo, veo que tiene los ojitos abiertos, abordo mi unidad e invito a su mami que me acompañe y nos fuimos al Hospital Gregorio Salas.