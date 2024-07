¿A qué Hora es el Espectáculo de Luces y Sonido en el Zócalo por la Pirámide de Chichén Itzá?

Si recientemente has turisteado en el corazón de la CDMX, seguramente has visto una gran estructura instalada en la plancha del Zócalo. Se trata de la pirámide de Chichén Itzá, la cual tendrá un espectáculo de luces y sonidos. Para que no te lo pierdas, aquí te decimos a qué hora y qué días puedes verlo.

La pirámide de Kukulkán es una réplica que tiene medidas de 15 metros de altura y podrás verla cuando pases por el lugar. Sin embargo, esta gran pirámide dedicada a la deidad de la mitología maya presentará espectáculos nocturnos.

El espectáculo de luces y sonido es organizado por la Secretaría de Cultura y tendrá su primera función este viernes 12 de julio. El show ha sido titulado 'El pueblo Maya y Felipe Carrillo Puerto. Memoria Luminosa II', en conmemoración de los 100 años de la muerte de Felipe Carrillo Puerto y en celebración de la antigua cultura maya.

Video: Chichén Itzá Llega al Zócalo de la CDMX: Aquí los Horarios del Show Nocturno

Fechas y horarios del video mapping en el Zócalo de la CDMX

Cabe destacar que este es un video mapping (proyección sobre una estructura) es completamente gratuito, y lo pueden disfrutar chicos y grandes por igual.

Este gran espectáculo tendrá una duración de 25 minutos y relata los momentos más relevantes de la vida del Apóstol de la Raza, quien defendía su lengua y los pueblos mayas; así como los mitos del Popol Vuh y el Chilam Balam, todo acompañado de más de 200 personas, entre las que destaca la compañía de danza contemporánea La Infinita Compañía.

A partir de este viernes 12 hasta el domingo 21 de julio de 2024 tendrás la oportunidad de ver este show. Los horarios de presentación son los siguientes:

20:00 horas

20:45 horas

21:30 horas

Video: Espectáculo de Video Mapping en el Zócalo: Fechas, Funciones y Recomendaciones

