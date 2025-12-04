Esperan Vecinos una Solución, para que No Haya Más Accidentes, en la 'Bajada del Diablo'

A una semana del accidente del camión refresquero, en la 'Bajada del diablo’, todavía no se realizan trabajos de mitigación de riesgos por parte de la alcaldía Álvaro Obregón.

Vecinos, peatones y vehículos, siguen corriendo riesgo en esta calle de la colonia La Mexicana. Los habitantes ya instalan sus propias protecciones y piden restringir el paso a vehículos pesados.

Por los constantes accidentes, los vecinos la conocen como la 'Bajada del diablo’.

José Luis Barrera, habitante de la colonia La Mexicana, asegura que se ha dado aviso de los constantes accidentes a la alcaldía.

Estamos en la famosa ‘Bajada del diablo’ en la colonia La Mexicana, alcaldía Álvaro Obregón. Se le nombra la calle más peligrosa de la CDMX por la pendiente que tiene de 45 grados. Aquí han caído patrullas, moto patrullas, motos. Pero se le ha dado aviso a la alcaldía y no han hecho nada

En los últimos 2 años, los habitantes de esta colonia han documentado al menos 50 accidentes. El último: un camión que derrapó a lo largo de 50 metros y chocó contra tres viviendas.

Una de las casas más afectadas fue la de la familia Rivas. El camión hizo un boquete en la pared y lesionó a dos adultos mayores, que todavía no se recuperan de sus lesiones.

Claudia Rivas, que su casa fue afectada por el accidente indicó:

Sí fue la más afectada, el camión dio el impacto aquí, tiró toda la barda, toda la ventana, mi mamá y su hermano que son de la tercera edad, los dos pues sufrieron los daños

Claudia asegura que su mamá se encuentra muy golpeada y con muchos moretones por todos lados.

A una semana del accidente

A 7 días del accidente, los vecinos siguen a la espera de las obras de mitigación de riesgos que prometieron las autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón.

Las protecciones metálicas están dobladas por el accidente, pese al riesgo, continúa el tránsito de camiones de carga y pipas de gas.

Protección

Frente a ese escenario, los vecinos prefieren protegerse por sus propios medios.

Luis Manuel, previene nuevos accidentes y explica:

Se van a poner unas protecciones en puertas, ya se habían puesto hace tiempo. Pero sí los riesgos son que un carro se venga sin control porque ya después de que se empiezan a patinar ya no tiene control

Los vecinos proponen como medidas de mitigación de riesgos, restringir el paso de vehículos pesados, colocar nuevas protecciones en las zonas donde han ocurrido accidentes y señalizaciones viales.

“Por lo pronto las protecciones, que estaban antes y ahorita con esto, si ve se las llevaron todas, se las llevó la alcaldía y no han venido a ponerlas. Que estén más al pendiente porque si ya están diciendo que es la calle más peligrosa pues estar más al pendiente y evitar tragedias”, asegura Claudia Rivas.

Mientras que conductores que a diario suben y bajan la pendiente, saben cómo prevenir riesgos e indican las medidas a tomar.

La lloviznita es la que nos da en la torre y si tratamos de subir muy fuerte, se patinan las llantas, entonces hay que tener una cierta velocidad para subirla sin problema y bajar lo mismo, si esta húmedo hay que bajar con mucha precaución

Con información de Rafael Trejo Vázquez

LECQ