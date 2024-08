Estaciones del Metro Gratis y Líneas del Metrobús Cerradas por Maratón de la CDMX

Este domingo 25 de agosto de 2024, se llevará a cabo el Maratón de la Ciudad de México (CDMX), uno de los eventos deportivos más importantes para corredores en la capital. Como parte de las medidas de seguridad y logística para el desarrollo de la carrera, el Metro y Metrobús anunciaron cambios en el servicio, ya que algunas líneas estarán cerradas temporalmente durante el evento.

Es importante que los usuarios planifiquen sus rutas con antelación y verifiquen vías alternas, pues Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) capitalina informó que los cortes a la circulación iniciarán a las 05:30 horas y concluirán a las 13:30 horas.

Metro de la CDMX anuncia cambios en el servicio

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha anunciado que el servicio del domingo 25 de agosto 2024 iniciará a partir de las 05:00 horas en algunas las Líneas 1, 2, 3 y 9, para facilitar el traslado de los participantes al Maratón 2024.

Además, los maratonistas tendrán acceso gratuito, solo deben portar el número que acredite su participación en la carrera.

Metrobús cierra estaciones

El servicio del Metrobús se verá afectado en las Líneas 1, 2, 3, 4 y 7 entre las 5 am y las 2 pm.

Línea 1

Las estaciones Buenavista II y el tramo Villa Olímpica-Reforma permanecerán cerrados. No habrá servicio en la ruta Indios Verdes-Pueblo Santa Cruz Atoyac. Sin embargo, el servicio se mantendrá disponible entre Indios Verdes y Plaza de la República, así como entre Corregidora y El Caminero.

Línea 2

De 5:00 a.m. a 10:00 a.m., las estaciones entre Amores y Tacubaya, así como entre Nuevo León y Colonia del Valle, estarán cerradas. El servicio continuará en los tramos Tepalcates-Etiopía, Río Frío-Del Moral a Cuauhtémoc. La ruta Rojo Gómez-Doctor Gálvez no estará operando.

Línea 3

Las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas permanecerán cerradas. El servicio se limitará a los tramos Tenayuca-Buenavista y Cuauhtémoc-Pueblo Santa Cruz Atoyac.

Línea 4

En la ruta sur, el tramo Buenavista-Pino Suárez estará cerrado, al igual que el tramo Buenavista-Bellas Artes en la ruta norte. Las estaciones San Pablo-San Lázaro seguirán operando. En la ruta norte, las estaciones Teatro Blanquita-San Lázaro, Teatro Blanquita-Pantitlán y Teatro Blanquita-Alameda Oriente permanecerán en servicio. El servicio hacia el AICM no tendrá cambios.

Línea 7

El tramo Garibaldi-Campo Marte estará cerrado. El servicio solo estará disponible entre Glorieta Cuitláhuac e Indios Verdes, y entre Hospital Infantil La Villa y Campo Marte.

No operará la ruta Alameda de Tacubaya a Glorieta de Cuitláhuac.

Se prevé que los servicios se restablezcan gradualmente en cuanto las condiciones lo permitan, una vez que finalice el maratón y las vialidades sean reabiertas.

