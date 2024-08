Estudiante de Medicina Preparó a Estudiantes de Puntaje Perfecto en Examen de Admisión

Cuatro de seis alumnos con puntaje perfecto tomaron un curso diseñado por Ulises Torres Meza, un joven estudiante de Medicina de la UAM que, afirma, tiene un alto grado de efectividad.

Ulises, de 24 años de edad, ha desarrollado un método de estudio en línea que dura ocho meses, el cual permite capacitar a los jóvenes que buscan un lugar en la UNAM, el Politécnico o la UAM, así como las universidades de Nuevo León, Estado de México, Sonora, Oaxaca y Jalisco.

Afirma que la eficacia de su método de enseñanza radica en la cercanía con el estudiante y eso, dice, lo aprendió de una de sus maestras.

Ulises nació y creció en Acapulco, Guerrero. Hijo de dos contadores, desde pequeño podía hacer cálculos mentales con facilidad.

Los números siempre se me dieron, desde que iba al mercado con mi abuelita. Ella vendía ropa. Muchas de sus amigas ahí que vendían, se quedaban impresionadas de que yo rápidamente sacaba las cuentas

Alumno de excelencia desde la educación básica, comenta que siempre se hizo tiempo para ayudar a sus compañeros.

Estudiábamos juntos para los exámenes, incluso les llegaba a dar algunas asesorías particulares, me decían: 'Es que no le entiendo a este tema'

Al terminar la preparatoria, decidió estudiar Medicina. Buscó dos veces entrar a la UNAM, sin éxito.

El ser rechazado, a uno de le vienen muchas cosas encima, desde pensar que tal vez no soy suficiente para esta carrera, tengo que prepararme mucho más. Ya estaba agotado mentalmente, físicamente

La tercera vez, intentó en el Politécnico, y no lo logró. La cuarta vez, probó en la Universidad Autónoma de Guerrero y tampoco pudo, pero no se dio por vencido.

Actualmente Ulises cursa el último trimestre de medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana. Dice que seguirá estudiando para convertirse en pediatra, pero no dejará de lado el acompañamiento docente, como lo ha hecho durante estos últimos tres años con amigos, conocidos y todo tipo de personas que necesiten su orientación.

Esa persona que me hubiera gustado tener conmigo cuando yo presentaba exámenes de admisión, estoy siendo esa persona con todos los jóvenes y esa es mi misión y es muy clara, no quiero que ningún joven se pierda o no tenga acceso a la universidad