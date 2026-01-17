Explota Tanque de Gas por Fuga en Una Casa en Coyoacán

Este sábado 17 de enero se reportó una explosión de un tanque de gas estacionario que se encontraba en una casa ubicada en la colonia Residencial Cafetales, en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, el tanque estacionario se proyectó desde la azotea del domicilio de planta baja y tres niveles, hasta dos calles al sur donde fue encontrado en una azotea de la calle Morelos.

"Como daño colateral, se tiene afectación a láminas y pretiles de tres viviendas de la calle Morelos y al pretil en la azotea de la vivienda donde se ubicaba el tanque", informó la Secretaría.

Aunque no hubo lesionados, se reportó a una persona con crisis de ansiedad por el incidente.

Hace unos días, también en Coyoacán, hubo una explosión al interior de un departamento que causó el desalojo de todo el edificio, lo que ha causado pánico entre los capitalinos.

¿Qué hacer si detectaste una fuga de gas?

Cierra la llave de paso

No enciendas ni apagues la luz

Tampoco aparatos eléctricos, celulares o encendedores

Si la fuga está al interior de tu hogar: