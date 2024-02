Galería | Entre Comida, Baile y Pirotecnia, Celebran Año Chino en la CDMX

Con el recorrido de un dragón hasta decenas de platillos típicos y productos exóticos, el Barrio Chino de la Ciudad de México se llenó, y decenas de personas lo visitaron este fin de semana, para celebrar el año nuevo lunar, el cual culminará hasta el 28 de enero del 2025.

May Lang Li, dueña de un restaurante chino, dijo que este año "recibimos al dragón de madera; la tradición en China es celebrarlo en familia, comer platillos tradicionales... se come la pasta para que estemos la familia unida; se come una verdura que significa prosperidad".

Un asistente a la celebración del año chino sostiene una figura de un dragón. Foto: Cuartoscuro

Marbella Yun comentó:

Celebramos aquí en el restaurante con dragones, cohetes, comida y música. Mis papás son de Taiwán, pero yo nací en México y vivimos aquí; este año es el año nuevo chino del dragón de madera; cada año cambia el dragón, trae buena suerte

Según la cultura china, las figuras del león y el dragón que bailan y hacen un recorrido en el año nuevo tienen como objetivo espantar los malos espíritus. Además de que los cohetes y la pirotecnia tienen el mismo objetivo.

Desde las primeras horas de este sábado y durante todo el fin de semana, el Barrio Chino se llenó de capitalinos, extranjeros y hasta mascotas, que no solo asistieron para comer alimentos típicos de China, sino también para aprender más sobre la cultura.

Lucero, otra asistente al festival, comentó:

Vengo con mi hija, dos amigos y sus pequeñas; acabamos de llegar, pero todo está muy increíble. Los gatitos y el pan al vapor, la decoración y conocer las tradiciones pues de otro país

También hay quienes se identifican con la cultura china y asisten a los eventos culturales y celebraciones para buscar su identidad.

El 2024 es el año del dragón de madera, según el calendario chino. Foto: Cuartoscuro

Mía, una visitante, expresó:

Vengo aquí a ver el baile del dragón porque este año es el dragón de madera y es mi año; es un vestido tradicional chino, cada año compro uno diferente. Mi tatarabuelo era chino... tenemos tradiciones deslavadas en la familia. Vengo y hago el esfuerzo de investigar

Roberto, padre de familia, dijo:

Es la primera vez que venimos y pues sí, quedamos impresionados; el ambiente es muy diferente, la tradición... estamos comprando algunos artículos y pues comida; es algo que vamos a tratar de hacer año con año

Comerciantes aseguran que el interés de los mexicanos ha crecido en torno de la cultura china.

Con información de Mónica Garduño

