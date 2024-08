Detienen a Criminal Estadounidense en Calles de la CDMX; Ofrecían Jugosa Recompensa

¡Le cayó la ley! Un estadounidense buscado por diversos delitos en su país, identificado como Franklin Laras, fue arrestado en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Según los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la detención se llevó a cabo por oficiales que realizaban labores de patrullaje en inmediaciones de la colonia CTM Aragón.

Noticia relacionada: Empleados de Telefonía son Sorprendidos Teniendo Relaciones en Metro La Raza

Los agentes llevaban a cabo tareas de investigación de gabinete, cuando en el cruce de las Avenidas 602 y 699, notaron a un hombre con actitud sospechosa.

Por lo tanto, se acercaron a él con la finalidad de descartar un posible delito flagrante.

Una vez que el sujeto se percató de la presencia de los policías, intentó darse a la fuga, pero su plan salió mal y fue capturado por las autoridades.

Tras realizar una revisión preventiva le aseguraron 10 envoltorios de vegetal verde y seco con características de la marihuana, así como dinero en efectivo.

El hombre se identificó como ciudadano estadounidense de 28 años de edad.

Así que le indicaron que iba a ser presentado ante un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Al realizar el cruce de información y contactar a la Embajada de los Estados Unidos, se descubrió que el sujeto tenía una ficha de búsqueda activa en Boston.

El hombre que estuvo escondido con un nombre falso en el municipio de Huexotla, Estado de México, era buscado por la Policía de Lawrence por el delito de homicidio calificado.

Trascendió que en diciembre de 2023, durante un altercado en un club nocturno, disparó y mató un hombre en el marco de los festejos navideños.

Por lo tanto, las autoridades de Boston lo ficharon como alguien “armado y peligroso”

Además, debido a su peligrosidad ofrecían una recompensa de 5 mil dólares, aproximadamente, más de 96 mil pesos mexicanos.

WANTED by @USMS_Boston & @LawrencePolice: Franklin Laras (27) for a Homicide that occurred on 12/26/2023 in Lawrence. $5,000 REWARD for information leading to his Arrest. Anyone w/info on Laras' location please contact the US Marshals at 1-877-WANTED2 or https://t.co/nkUCOgNAyo. pic.twitter.com/rkluPz7BaS