Fuerte Choque en Avenida Constituyentes Moviliza a Cuerpos de Emergencia en la Miguel Hidalgo

Un fuerte percance automovilístico se registró la tarde de este domingo en el cruce de la Avenida Constituyentes y la Avenida Lomas Altas, en la colonia Lomas Altas de la alcaldía Miguel Hidalgo. El incidente involucró a una camioneta de lujo color negro, que terminó con el frente completamente destrozado tras impactarse aparentemente contra un poste de alumbrado público y un muro de contención.

El impacto dejó una importante estela de escombros sobre la acera y parte del carril derecho, lo que afecta la circulación en esta importante vía de la Ciudad de México.

Al lugar arribaron de inmediato elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y una unidad de la Cruz Roja Mexicana para brindar los primeros auxilios a los posibles lesionados y resguardar la zona.

Información en desarrollo