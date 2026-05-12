Fuerte Lluvia, Tormenta Eléctrica y Caída de Granizo Hoy en CDMX: Lista de Alcaldías Afectadas
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Esta tarde se registra fuerte lluvia en distintos puntos de la CDMX. Toma tus precauciones
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Esta tarde se registra fuerte lluvia y caída de granizo en distintos puntos de la CDMX, las autoridades piden tomar precauciones. La alcaldía afectada hasta este momento es Iztapalapa y Cuauhtémoc.
Al respecto, el Metro activó su marcha lenta por seguridad de los usuarios, en tanto, el Cablebús suspendió el servicio en la Línea 3 por tormenta eléctrica.
En este LIVEBLOG puedes revisar el minuto a minuto de la lluvia hoy en CDMX
"Iniciamos el desembarque de personas usuarias en línea 3 por tormenta eléctrica en la zona"
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