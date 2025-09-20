Fuertes Lluvias HOY Afectan Metro y Vialidades de la CDMX

Las fuertes lluvias registradas esta tarde en la capital provocaron afectaciones tanto en el transporte público como en diversas vialidades, principalmente en la zona oriente de la ciudad.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que debido a la persistencia de la lluvia, se implementó la marcha de seguridad en las Líneas 2 y 3. Esta medida consiste en la reducción de la velocidad de los trenes con el objetivo de garantizar un trayecto seguro para los usuarios. Aunque no se reportaron suspensiones de servicio, el avance lento de los trenes ha provocado demoras en ambas líneas.

Calles anegadas

En cuanto a la vialidad, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó varios puntos de encharcamiento que afectan el tránsito vehicular. Uno de los más destacados se encuentra sobre Muzio Clemente, a la altura de la Avenida Gitana, en la colonia La Nopalera, donde se recomienda extremar precauciones al circular.

Varias calles han resultados anegadas por la lluvia de esta tarde. Foto: SSCCDMX

En la alcaldía Tláhuac, se reportaron al menos dos zonas críticas con acumulación de agua: una en la intersección de Avenida Tláhuac y Juan de Dios Peza, en la colonia Santa Ana Centro; y otra en Avenida Tláhuac y Magdaleno Ita, en la colonia Santa Ana Sur.

En ambas ubicaciones, las autoridades han exhortado a los conductores a manejar con precaución ante la posibilidad de accidentes o fallas mecánicas.

Las autoridades recomiendan mantenerse informado a través de canales oficiales, evitar cruzar zonas inundadas y utilizar rutas alternas cuando sea posible.

