Glorieta de Insurgentes, Foco Rojo en la CDMX por Agresiones a Transeúntes

La Glorieta de los Insurgentes, construida en 1969 como parte de las obras de la Línea 1 del Metro, se ha convertido en campamento de indigentes, refugio de migrantes, punto de venta de artesanos y de colectivos feministas, y también de consumidores de drogas y personas con problemas mentales.

Un comerciante ubicado en la Glorieta de Insurgentes dijo que “hay mucha gente que está en situación de calle, (y) las autoridades no les hacen nada”.

En el bajopuente de la Glorieta, justo abajo del edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, entre sábanas y telas colgadas en lazos, se estableció desde hace tres años un campamento de personas en situación de calle.

Algunos indigentes duermen o caminan entre la gente, otros caminan arrastrando con cadenas restos de fierro y otros consumen drogas a plena luz del día.

Quienes deben pasar por ese lugar para realizar sus actividades dicen que sí se siente insegura la zona, y señalan que caminar por las tarde es muy peligroso.

Comerciantes y vecinos se quejan de la inseguridad que se vive al interior de la Glorieta, muchos comercios establecidos cerraron sus puertas. El servicio del Metro en esta estación está suspendido por las obras de la Línea 1.

Jorge, un comerciante de la Glorieta de Insurgentes, comentó: "Sí está pesado, demasiado pesado aquí".

Fue en el pasillo que conecta a la Avenida Chapultepec, donde la tarde de este martes, una mujer en situación de calle hirió a una joven que caminaba con su pareja.

Un testigo comentó que la agresora habría usado un tenedor al que le sacó filo, para después atacar a la chica por la espalda.

Cristóbal, un bolero que trabaja en la zona, agregó que a cualquier hora del día es peligroso pasar por la Glorieta.

Comerciantes, como Alejandra Luna, señalan que no es la primera vez que transeúntes son violentados. Incluso, luego de detener a los agresores, los dejan ir.

Este miércoles, policías capitalinos reforzaron la vigilancia al interior de la Glorieta de Insurgentes, sin embargo, testigos señalan que los policías también son agredidos constantemente en el punto.

Los oficiales sí están presentes, pero no les pueden pegar, no les pueden llamar la atención porque hay señoras, hay mujeres allá abajo, que les pegan, les avientan de cuchilladas, yo he visto cómo los han maltratado muy feo; entonces, imagínese si ellos no pueden hacer nada, uno qué puede hacer