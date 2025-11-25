Camioneta 'Vuela' en Glorieta de los Insurgentes; Destroza Barrera y Cae a Plaza Peatonal.

Un accidente se registró la madrugada de este martes 25 de noviembre en la Glorieta de los Insurgentes, cuando una camioneta destrozó la barrera metálica de contención y cayó a la plaza peatonal.

Aparentemente, el vehículo circulaba con dirección al norte de la Ciudad de México, procedente de la avenida Álvaro Obregón y se dirigía a Paseo de la Reforma.

En su impacto, la unidad color roja derribó cuatro metros de la barrera de contención del circuito icónico de la Ciudad de México y "voló" hasta caer al menos cinco metros al fondo, sobre la plaza pública.

El vehículo con placas del Estado de México quedó volcado con las llantas hacia arriba. Piezas de la carrocería quedaron esparcidas en los alrededores, incluida la batería.

¿Qué pasó con el conductor?

De forma preliminar, no se reportan personas heridas, pues no se localizó a nadie dentro de la camioneta ni en las inmediaciones. Esto hace suponer que el conductor se retiró del sitio, así como su o sus posibles acompañantes.

Al momento, tampoco se ha informado si el chofer se fue para buscar atención médica o para huir de las consecuencias del accidente. Hasta las 5:00 horas, el paradero era desconocido.

Sin embargo, la revisión de cámaras de vigilancia podría indicar el destino de quién iba manejando en la glorieta que conecta las colonias Roma y Juárez.

En tanto, la camioneta quedó prácticamente destruida del frente y la parte superior. El parabrisas fue estrellado, mientras que el cofre que cubre el motor igual tuvo serias afectaciones, además del parachoques curvado por los golpes.

Los primeros indicios señalan que la persona que manejaba circulaba a gran velocidad, tanto como para destrozar la estructura metálica de grosor considerable, luego de perder el control.

Al sitio acudieron servicios de emergencia, así como agentes de la Policía de Tránsito, quienes retiraron la unidad con una grúa, luego de ser colocada en su eje habitual. Personal de bomberos realizó labores de limpieza para retirar los líquidos desprendidos del motor.

No se informó de personas que circularan por el lugar cuando ocurrió el accidente. Cabe destacar que la Glorieta de los Insurgentes es un área concurrida, debido a que ahí se encuentra el acceso a las estaciones del Metro y Metrobús.

Además, es zona de paso para diversos trabajadores, oficinistas, funcionarios y más visitantes de la Zona Rosa.

Los servicios de Metro y Metrobús del lugar no registraron afectaciones por los hechos ocurridos en las primeras horas de este martes.

