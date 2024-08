¿GY Experience Ya No Es de YosStop? Qué Está Pasando con la Youtuber tras Ser Detenida

Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, fue detenida luego de haber utilizado sus redes sociales, incumpliendo con las medidas de protección solicitadas por su exsocia, Gabriela, con quien abrió el salón de belleza GY Experience, y rápidamente los internautas se preguntaron qué estaba pasando con la influencer y si el negocio ya no es suyo. Acá te contamos lo que se sabe.

Este lunes por la noche, la creadora de contenido fue liberada del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como El Torito, luego de haber conseguido una suspensión de la orden de detención por parte de un juez.

¿Qué está pasando con YosStop?

De acuerdo con el comunicado de los abogados de YosStop, en marzo de este año, la exsocia de la inlfuencer, Gabriela, solicitó ante un juez de control que ordenara medidas de protección en contra de la youtuber, entre las cuales estaban la suspensión de las cuentas de redes sociales de Yoss.

Mientras que este lunes se celebró una audiencia de revisión de cumplimiento de las medidas de protección, en la cual la asesoría jurídica de la contraparte solicitó al juez de control que se impusiera un arresto administrativo por un plazo de 36 horas, bajo el argumento de que incumplió las medidas vigentes, luego de que la influencer compartiera una publicación relacionada a la venta de un departamento desde su cuenta personal de Facebook en la que solo tiene amigos cercanos y familiares.

En el comunicado, los abogados precisan que dicha cuenta y publicación "nada tienen que ver con las cuentas referidas en las medidas impuestas ni sobre los temas relacionados" y que no existe ninguna medida de protección que impida que Yoss pueda hacer uso de redes sociales.

Por otra parte, la pareja de Yoseline Hoffman, Gerardo González, compartió un video en redes sociales donde denunció la presunta corrupción y extorsión tras la detención de la influencer. Aquí te contamos los detalles.

¿GY Experience ya no es de YosStop?

En una publicación de enero de este año, la influencer reveló que el salón de belleza GY Experience ya no le pertenecía, pero que estaba intentando recuperarlo por la vía legal y aseguró que sus socios se estaban escondiendo.

"No, ya no tengo el salón desde hace mucho, estoy viéndolo por la vía legal, pero se andan escondiendo mientras siguen jugando a los empresarios", escribió en una publicación que ya no está disponible en sus redes sociales.