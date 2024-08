Abuelito Abre Puertas de Elevador de Manera Manual y Muere al Caer en Coyoacán

¡Lamentable! Un hombre de 70 años de edad murió tras caer de un elevador después de abrir las puertas de manera manual en un edificio de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

Esta noche se registró una fuerte movilización de equipos de emergencias por el reporte de una persona atrapada en el cubo de un elevador en inmediaciones de la calle Universidad #1815 en la colonia Romero de Terreros.

Hasta el lugar arribaron elementos de Bomberos, Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes de inmediato realizaron las maniobras correspondientes para comenzar con el rescate.

En el lugar atendieron a una mujer, quien presenció cómo ocurrió el accidente e indicó a las autoridades que el hombre estaba en el fondo de la estructura.

Por lo tanto, comenzaron con las labores para dar con él y verificar su estado de salud, sin embargo, los paramédicos señalaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la mujer identificada como Sharú Márquez, el edificio era de uso mixto; es decir, que además de viviendas también cuenta con oficinas.

Ella dijo a N+ que trabaja en el quinto piso, por lo que al llegar, tomó el elevador, pero se atoró en el cuarto piso.

Yo trabajo en el quinto piso, cuando llegué subí al elevador pero se atoró en el cuarto piso. (Él) No sabía por qué se había atorado porque se supone que tiene un mecanismo para que no puedas abrir la puerta si está en funcionamiento, pero me parece que la persona de abajo abrió y se cayó