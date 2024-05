Hoy No Circula 15 de Mayo 2024 en CDMX y Edomex: Así Aplica por Contingencia Ambiental

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha suspendido la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono, por lo que a continuación te decimos si hay Doble Hoy No Circula mañana miércoles 15 de mayo 2024 y cómo aplicaría el programa en CDMX y Edomex.

Los altos niveles de contaminación se han mantenido en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que es importante que los automovilistas capitalinos estén pendientes de la calidad del aire, ya que este factor determina si se impone el Doble No Circula, con lo cual muchos vehículos se ven castigados, incluso los carros con modelos más nuevos.

¿Hay contingencia ambiental hoy en CDMX?

Pese a la aplicación del Doble Hoy No Circula este martes, la calidad del aire en la CDMX y el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México no ha mejorado y de acuerdo con el reporte de las 13:00 horas es mala con un índice de 138 ppb, mientras que el índice de aire y salud es muy mala con riesgo muy alto.

Las estaciones de monitoreo que reportan una calidad de aire muy mala son la de Pedregal, la del Centro de Ciencias de la Atmósfera, la de Ajusco Medio y la de UAM Xochimilco dentro de la CDMX, así como la de Tlalnepantla en el Estado de México. Mientras que en el resto de lugares prevalece una mala calidad del aire.

¿Hay Doble Hoy No Circula el 15 de mayo 2024?

De momento, las autoridades no han informado si se mantendrá el Doble Hoy No Circula para este miércoles 15 de mayo 2024, por lo que el programa operaría de forma regular, es decir que los carros con los siguientes elementos no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex:

Engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4 con holograma 1 y 2

Sin embargo, en caso de que sí continúe la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula mañana, los siguientes vehículos serían castigados por las medidas del programa que busca reducir los niveles de contaminación en el aire:

Todos los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2

Vehículos de uso particular con holograma 1 , cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9

, cuyo último dígito numérico sea Vehículos de uso particular con holograma 00 y 0 , engomado rojo , terminación de placa 3 y 4

, engomado , terminación de Unidades que no porten holograma de verificación , como vehículos antiguos, de demostración o traslado , nuevos, con pase turístico , placas foráneas o formadas por letras. Estos vehículos estarán sujetos a la misma restricción que los vehículos con holograma 2

, como de , nuevos, con , por letras. Estos vehículos estarán sujetos a la misma restricción que los vehículos con Restricción del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON

de las unidades de reparto de a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de Vehículos de carga local o federal dejarán de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, excepto aquellos en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex

o dejarán de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, excepto aquellos en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex Taxis con holograma de verificación "00", "0", "1" o "2" que deban dejar de circular según las disposiciones mencionadas en los tres primeros incisos, tendrán restricción de circulación de las 10:00 a las 22:00 horas

Recuerda que el programa Hoy No Circula, así como el Doble No Circula, inicia en un horario de las 5:00 de la mañana y termina hasta las 22:00 horas, en caso de no respetar la medida, los conductores se harán acreedores de una multa que va de los 2,074.80 hasta los 3,112.20 pesos mexicanos.

De igual forma, el programa aplica para las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes 18 municipios conurbados del Edomex:

Atizapán de Zaragoza. Coacalco de Berriozábal. Cuautitlán. Cuautitlán Izcalli. Chalco. Chicoloapan. Chimalhuacán. Ecatepec de Morelos. Huixquilucan. Ixtapaluca. La Paz. Naucalpan de Juárez. Nezahualcóyotl. Nicolás Romero. Tecámac. Tlalneplantla de Baz. Tultitlán. Valle de Chalco.

