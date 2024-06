¡Cuidado! Así Aplica el Hoy No Circula 17 de Junio 2024 en CDMX y Municipios de Edomex

Tras un día de descanso este lunes regresa el Hoy No Circula 17 de junio 2024. Y debido a que semanas atrás la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Contingencia Ambiental en el Valle de México, acá te decimos cómo aplica el programa de restricción vehicular en Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios del Estado de México (Edomex).

El pasado 31 de mayo 2024 fue la última vez que la Fase 1 por Contingencia estuvo activa en la zona centro del país. Desde entonces, la CAMe no se ha visto en la necesidad de tener que implementarla. De igual forma, recuerda que en N+ y FORO TV puedes mantenerte informado con todas las actualizaciones que se brinden en el tema, pues en caso de que se aplique obligaría a tener que llevar a cabo el Doble Hoy No Circula.

Para que no haya dudas respecto a cómo opera el Hoy No Circula, a continuación te damos a conocer qué placas, engomado y hologramas deben descansar en el inicio de la tercera semana de junio 2024.

Hoy No Circula 17 de junio 2024: Así aplica en CDMX y Edomex

Pese a que de momento no hay doble, el programa Hoy No Circula de este 17 de junio opera con normalidad, siempre y cuando la calidad del aire y los niveles de ozono se mantengan por debajo de los 151 puntos de contaminación. Dicho esto, los autos que no circulan este lunes son los siguientes:

Descansan carros con holograma 1 y 2, engomado amarillo

1 y 2, Terminación de placas 5 y 6

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/Wzq08AUjZI — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 16, 2024

En caso de que se llegue a activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México, el Doble Hoy No Circula se aplicaría de la siguiente manera:

No circula nadie con holograma 2 Descansan vehículos con holograma 1, cuyo último dígito sea 2, 4, 6, 8 y 0. No transitan carros con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde, terminación 1 y 2 Foráneos y unidades sin holograma, como autos antiguos descansan Detienen su operación el 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. Taxis con holograma de verificación 00, 0, 1 o 2 no transitan.

¿En qué alcaldías CDMX y municipios de Edomex opera el Hoy No Circula 17 de junio 2024?

El programa de restricción vehicular aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes 18 municipios del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza Coacalco Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Neza Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Con el de este lunes, ya serán 14 días seguidos donde el Hoy No Circula aplica de forma normal en CDMX y Edomex, esto sin contar los domingos que el programa se suspende, aunque te reiteramos la invitación de estar informado con los últimas noticias que se brinden respecto al tema de la Contingencia.

