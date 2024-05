Hoy No Circula 17 de Mayo 2024: Así Aplica por Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha suspendido la Fase 1 de Contingencia Ambiental atmosférica por ozono, por lo que hasta el momento hay Doble Hoy No Circula. En N+ y FORO TV te informamos qué carros descansan este viernes 17 de mayo 2024 en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

Los altos niveles de contaminación se han mantenido en la Zona Metropolitana del Valle de México por cuarto día consecutivo, pese a las medidas que se han tomado, como el Doble Hoy No Circula con el cual muchos autos deben descansar. Para confusión de muchas personas, esta medida emergente incluye de modelos más nuevos, ya que las reglas vehiculares cambian con la contigencia ambiental activa.

Video. Sigue la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la ZMVM: CAMe

¿Ya se levantó la contingencia ambiental hoy en CDMX?

En el reporte de las 12:00 horas de hoy, la calidad del aire se señala como mala con un índice de 114 ppb en la CDMX y el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México. En tanto, el índice de aire y salud también se reporta como mala con riesgo alto, de acuerdo con el portal del Gobierno de la Ciudad de México.

Para este día, la mayoría de las estaciones de monitoreo de la CAMe en la CDMX informan sobre una calidad del aire aceptable, mientras que solo cuatro la reportan como mala, siendo en Pedregal, Cuajimalpa, el Centro de Ciencias de la Atmósfera y Benito Juárez. Por esta razón habrá que esperar al reporte de las 15:00 horas para saber si seguirá la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula este viernes.

¿Hay Doble Hoy No Circula 17 de mayo 2024 en CDMX y Edomex?

De momento, las autoridades no han informado si hay Doble Hoy No Circula 17 de mayo 2024. Sin embargo, en todo caso de que la calidad del aire muestre índices de riesgo para la salud, los siguientes carros serían castigados mañana viernes por las medidas del programa que busca ayudar a mejorar los niveles de contaminación en CDMX y Edomex:

Todos los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2

Vehículos de uso particular con holograma 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0

Carros de uso particular con holograma 00 y 0, engomado azul, terminación de placa 9 y 0

Unidades sin holograma de verificación, como vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o formadas por letras. Estos vehículos estarán sujetos a la misma restricción que los vehículos con holograma 2

Restricción del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON

Vehículos de carga local o federal dejarán de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, excepto aquellos en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex

Taxis con holograma de verificación "00", "0", "1" o "2" que deban dejar de circular según las disposiciones mencionadas en los tres primeros incisos, tendrán restricción de circulación de las 10:00 a las 22:00 horas

En el caso de que se suspenda la Fase 1 de Contingencia Ambiental, el programa Hoy No Circula 17 de mayo aplicaría de forma normal, por lo que solo los carros que cuenten con los siguientes elementos no podrían transitar en las calles de CDMX y Edomex:

Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0 con holograma 1 y 2

Como te hemos informado en notas previas en N+ y FORO, el Doble Hoy No Circula, así como el programa habitual, se aplica mañana viernes y todos los días en un horario de inicio de las 5:00 de la mañana y termina hasta las 22:00 horas en todos los días que esté en operación.

Video. ¿Cuántas Sanciones se Aplicaron tras el Programa Hoy No Circula?

Por otro lado, debes saber que la multa por no respetar las medidas del Hoy No Circula va de los 2,074.80 hasta los 3,112.20 pesos mexicanos, por lo que es importante hacer conciencia para cuidar el ambiente, así como tu bolsillo y mantente atento de los carros que descansan debido al programa vehicular en la Ciudad de México y Estado de México.

