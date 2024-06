Hoy No Circula 22 de Junio 2024: Quiénes Sí y No Pueden Circular este Sábado en CDMX y Edomex

El cuarto fin de semana del mes está aquí y con él también ha llegado, además de las lluvias, la implementación del Hoy No Circula Sabatino. Conoce a continuación cómo opera el programa vehicular mañana sábado 22 de junio 2024 en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

Mientras se espera que la lluvia siga estando presente los siguientes días, los automovilistas de la CDMX, Edomex y foráneos deben acatar este sábado el Hoy No Circula 22 de junio 2024, el posible último día en el que aplicará el programa vehicular esta semana.

Decimos posible último día de esta semana porque, como ya te hemos informado en notas previas, no hay Hoy No Circula los días domingo, excepto cuando se activa la contingencia ambiental, pero ese escenario es muy poco probable este fin de semana debido a que la calidad del aire se ha mantenido alejada del índice de contingencia debido a factores ambientales como la lluvia.

Video: Activan Alerta Amarilla por Lluvias en 8 Alcaldías de la CDMX

¿Hay contingencia ambiental en la CDMX?

La calidad del aire este día presenta un índice considerado como bueno, por lo que no hay contingencia ambiental en la CDMX ni Edomex. Al momento, casi la totalidad de las estaciones de monitoreo presentan un nivel de contaminación bajo, alejado de los 150 puntos que ameritan la activación de la contingencia.

Vale la pena recordar que fue el 31 de mayo pasado el último día que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantuvo activa la contingencia ambiental en la CDMX y Edomex, pero desde entonces los niveles de contaminación han mejorado.

Mantente actualizado en N+ y FORO TV de las últimas noticias sobre la contingencia ambiental.

Video: ¡Toma Precauciones! Se Suspende la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué autos no circulan este sábado 22 de junio 2024?

Este cuarto sábado del mes el programa vehicular aplica para los siguientes vehículos:

Todos los autos con Holograma 1 y terminación de placa par (0, 2, 4, 6, 8)

Todos los carros con Holograma 2 sin importar su terminación de placas

Todos los vehículos foráneos sin importar su terminación de placa, pero solo hasta las 11:00 horas del sábado 21 de junio 2024

¿Quiénes sí circulan este sábado 22 de junio 2024 en la CDMX y Edomex?

Cabe destacar que el programa Hoy No Circula Sabatino concede permiso de circulación a varios tipos de vehículos. Son los siguientes:

Autos con holograma doble cero y cero

Carros eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Como ya lo mencionamos antes, los autos foráneos entran en el Hoy No Circula, pero la restricción en su circulación solo aplica de las 5:00 a las 11:00 horas, por lo que fuera de este horario sí pueden circular este sábado.

Video: Verificentros en Edomex Cobran ‘Brinco’ para Agilizar Trámites Vehiculares

Horario del Hoy No Circula 22 de junio 2024 en CDMX y Edomex

Si bien el programa vehicular de la CDMX no aplica las 24 horas del día, es importante destacar que su horario comienza a las 5:00 horas para todos los automovilistas que circulan por las 16 alcaldías de la capital y 18 municipios conurbados del Edomex y que resultan "castigados" por su operación.

Dicho lo anterior, cabe detallar que el programa Hoy No Circula, que está a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la CDMX, termina a las 22:00 horas en ambas entidades.

Video: SEDEMA Aplica 295 Sanciones en Fase Uno de Contingencia por Ozono

¿Cuáles son los 18 municipios conurbados del Edomex donde hay Hoy No Circula?

Aunque el Hoy No Circula Sabatino aplica en toda la CDMX, no lo es así para el Estado de México (Edomex). En esta entidad el programa vehicular solo opera en 18 de los 125 municipios mexiquenses. A continuación la lista por orden alfabético:

Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla Tultitlán Valle de Chalco

Video: Transportistas y Comerciantes del Edomex Denuncian Aumento de Extorsiones

A propósito de Estado de México, en una nota previa te informamos la nueva división territorial que tendrá el Edomex desde 2024, la cual fue anunciada por la gobernadora Delfina Gómez.

Además, sobre el programa vehicular, en una nota anterior te informamos de cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en 2024 y te aclaramos si se implementará o no dicho programa en el estado de Querétaro, entidad cercana al Edomex y la CDMX.