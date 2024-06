¡Aguas con la Multa! Hoy No Circula 8 de Junio 2024: Cómo Aplica en CDMX y Edomex

En los últimos días, los automovilistas no se han preocupado por la Contingencia Ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), pero las medidas del programa Hoy No Circula sabatino siguen funcionando con normalidad, y para que evites una multa económica, en N+ y FORO TV te decimos cómo aplicará este sábado 8 de junio 2024, según la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Como parte de nuestra gran cobertura, aquí puedes conocer qué engomado, hologramas y terminación de placas tendrán que descansar este sábado, además de que te enterarás que carros no podrían salir a las calles en caso de que se aplicara el doble no circula mañana.

Hoy No Circula 8 de junio: Así Aplica Mañana en CDMX y Edomex

Como ya sabes, el programa Hoy No Circula sabatino opera diferente a los días entre semana, ya que se restringe la circulación de todos los autos con holograma 2 y foráneos, además del 50% de los que tienen holograma 1.

De esta manera el 8 de junio 2024, segundo sábado del mes, así se aplicarán las medidas de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) mañana en busca de mantener los niveles de contaminación estables en CDMX y Edomex:

Carros con holograma 1 , terminación de placa PAR , es decir 0, 2, 4, 6, 8

, terminación de placa , es decir Todos los vehículos con holograma 2

Todos los autos de uso particular con placas foráneas

Sin embargo, la información anterior podría cambiar, si se llegara a presentar una muy mala calidad del aire en el Valle de México en las próximas horas y la CAMe tuviera que activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono. En ese caso, el programa Doble Hoy No Circula se aplicaría de la siguiente manera:

Todos los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 Todos los carros de uso particular con holograma 1 Vehículos de uso particular con holograma 00 y 0, con engomado y terminación de placa por definir Unidades que no porten holograma de verificación, como vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o formadas por letras. Estos vehículos estarán sujetos a la misma restricción que los vehículos con holograma 2

¿A qué hora inicia el Hoy No Circula sabatino 8 de junio 2024?

El programa Hoy No Circula, así como del Doble No Circula, tiene un horario que va desde las 5:00 de la mañana y termina hasta las 22:00 horas, por lo que durante esas horas los autos y camionetas de uso particular cuyas características mencionamos antes, no deben salir a las calles de las 16 alcaldías de la CDMX y los siguientes 18 municipios conurbados del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza Coacalco Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Neza Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

