¿Habrá Hoy No Circula Este Domingo 16 de Abril de 2023 en CDMX y Edomex?

En este texto de Nmás te explicamos cómo funciona el programa Hoy No Circula para este domingo 16 de abril de 2023. Si bien los fines de semana hay menos restricciones, pueden existir cambios si activan alerta por contingencia ambiental en CDMX y Edomex.

El programa Hoy No Circula se aplica de forma distinta cada día, esto según los hologramas y terminación de placas de los vehículos que transitan en el Área Metropolitana.

¿Hay Hoy No Circula en Domingo?

La Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que el domingo no aplica el programa Hoy No Circula. Pueden transitar todos los vehículos, incluyendo los foráneos, pero pueden existir restricciones por la contingencia ambiental.

El domingo los automóviles con los hologramas “0”, “00”, “1” y “2”, sea cual sea la terminación de su placa de circulación o color de engomado pueden transitar sin problemas.

¿Cómo opera el Hoy No Circula durante la semana?

El programa restringe la circulación de carros de lunes a sábado desde las 5 y hasta las 22 horas. Estos son los vehículos que no pueden circular durante la semana en la Zona Metropolitana.