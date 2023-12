El 25 de diciembre es un día conocido por ser feriado oficial en México, es decir, un día de descanso de todas las actividades, tanto laborales como escolares, pero ¿cómo aplica el Hoy No Circula este lunes en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex)? ¿Sabes si tu auto también descansa? Conoce lo que dice el Calendario 2023.

El programa Hoy no Circula se ha mantenido en funcionamiento de manera normal esta temporada decembrina, al igual que el Operativo Conduce Sin Alcohol CDMX 2023, el cual lleva a cabo revisiones permanentes del Alcoholímetro en distintos puntos de la capital.

¿Habrá Hoy No Circula en Navidad?

A veces celebrar Navidad significa salir de la rutina y visitar lugares como las Pistas de Hielo en alcaldías de la CDMX, o simplemente salir a cenar con la familia, pero ojo, pues el Hoy No Circula no se suspende este lunes 25 de diciembre 2023.

Para que no te multen por circular cuando no debes, toma en cuenta que los vehículos que no pueden transitar por carretera son todos aquellos que tengan la terminación de placas con los números 5 y 6, y hologramas 1 y 2 o engomado color amarillo, incluyendo los vehículos foráneos.

Recuerda que el Hoy No Circula aplica a partir de las 5:00 horas hasta las 22:00 horas.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

En tanto, el programa aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios del Edomex, los cuales son:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalneplantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

En caso de que las autoridades decidan activar la alerta por contingencia ambiental, es decir, que los niveles de contaminación sean más elevados en el Valle de México, estas medidas se pueden modificar y se estarán anunciando restricciones que se sumen a las antes mencionadas.

Para ello deberás consultar con N+ o en las redes sociales oficiales de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

