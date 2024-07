Hoy No Circula Sabatino 27 de Julio de 2024: Así Aplica en CDMX y Municipios de Edomex

Llegó el último fin de semana del mes y el programa Hoy No Circula sabatino del 27 de julio de 2024 aplica para los vehículos con terminación de placa par y matrículas sin número.

Cabe recordar que los autos con holograma 2 y los foráneos tienen restricción para circular por la capital del país y algunos municipios mexiquenses todos los sábados.

¿Habrá Contingencia Ambiental este 27 de julio en CDMX y Edomex?

La temporada de lluvias ha refrescado el clima en el Valle de México, factor que favorece a la dispersión de partículas contaminantes, por lo que no hay riesgo de que se active el plan de Contingencia.

Pese a que no es necesario activar el Doble Hoy No Circula, para este sábado, el cuarto del mes, no pueden circular los carros con holograma 1 y cuyo último dígito de placa sea par (2, 4, 6, 8, 0). Tampoco tienen permitido transitar los autos con holograma 2, así como vehículos foráneos.

Esta medida de restricción aplica para las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes 18 municipios del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza. Coacalco de Berriozábal. Cuautitlán. Cuautitlán Izcalli. Chalco. Chicoloapan. Chimalhuacán. Ecatepec de Morelos. Huixquilucan. Ixtapaluca. La Paz. Naucalpan de Juárez. Nezahualcóyotl. Nicolás Romero. Tecámac. Tlalneplantla de Baz. Tultitlán. Valle de Chalco.

¿Qué carros sí circulan mañana?

Los autos que sí pueden transitar por las calles del Valle de México sin riesgo de sanción, son los siguientes:

Vehículos eléctricos.

Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Carros con Holograma 0 y 00.

Autos con Holograma 1, con terminación de placas non.

Motocicletas.

Recuerda que el Hoy No Circula Sabatino del 27 de julio de 2024 aplica en un horario de 05:00 a 22:00 horas (tiempo del centro de México).

No respetar los establecido puede ameritar a una multa económica, que oscila entre los 2 mil 74 y los 3 mil 112 pesos.

