Incendio Consume Fábrica en la Colonia San Antonio, en Azcapotzalco, y Provoca Explosión

Se ha reportado la tarde de este miércoles 29 de abril de 2026 un incendio registrado en una fábrica de telas de la colonia Santa Lucía, en la alcaldía Azcapotzalco. El fuego ha levantado una columna de humo negro que es visible desde varios puntos de la zona.

El fuego ocurrió en un inmueble en la calle Tochtli, casi en esquina con la avenida Tezozomoc. Al respecto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil publicó el siguiente mensaje en X:

“Equipos de emergencias laboramos para sofocar un incendio registrado en una fábrica ubicada en Tochtli, colonia Santa Lucía”.

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Testigos escucharon una fuerte explosión que, se presume, estaría relacionada a una fuga de gas. Esta explosión motivó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desalojaran las calles aledañas.

Al lugar han acudido elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos. Al respecto, Raúl Esquivel, Jefe Vulcano, detalló a través de una publicación en X que se dirigían a atender un incendio de una fábrica de telas de 3 mil metros cuadrados.

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En entrevista con N+, Juan Manuel Pérez Cova, director de Bomberos, confirmó que se trataba de una fábrica de textiles. El funcionario indicó que el humo emitido ha cambiado a color blanco, ante el avance de las labores para apaciguar el fuego.

Sobre la explosión reportada por múltiples testigos, el director de Bomberos señaló que esta provino de la fábrica y que se labora aún para determinar su fuente:

“Estamos descartando la posibilidad de que tengan algún explosión”.

Hasta el momento no se contabilizan heridos.

Hacia las 5:50 de la tarde, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que el incendio había sido controlado y que se encontraba en fase de enfriamiento. Además advirtió que habría aún una gran emisión de humo en la zona, por lo que recomendaba tomar precauciones:

“Estos trabajos pueden generar grandes cantidades de humo, por lo que se recomienda cerrar puertas y ventanas, cubrir rendijas con paños húmedos, y evitar actividad al aire libre cerca de la zona”.