Iniciarán Demolición de Viviendas Afectadas por Explosión en la Del Valle

Autoridades de Protección Civil de la Ciudad de México informaron que esta semana iniciarán los trabajos de demolición de las viviendas en la calle Providencia, en la colonia Del Valle, donde ocurrió la explosión y darán apoyo a los afectados.

A 16 días de la explosión por acumulación de gas, ocurrida en la colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, decenas de vecinos siguen padeciendo las afectaciones.

Video relacionado: Ella Era Georgina, la Mujer que Murió tras la Explosión en la Del Valle

En una de esas casas, Adrián Segura y su familia viven desde hace 12 años.

La explosión provocó daños en un muro de carga y destrozó por completo la recámara de su hijo.

Adrián urge el retiro de escombros para poder comenzar con los estudios estructurales y los trabajos de reconstrucción.

Adrián apuntaló su casa con recursos propios, pues hasta ahora ningún apoyo ha llegado.

Muchos vecinos también, con recursos propios, trabajan en la reposición de ventanas, puertas y domos, dañados por la explosión.

Rebeca Monsiváis dijo:

Esperando que haya un apoyo no sólo para nosotros, sino para el resto de los vecinos; son gastos que yo no consideraba, para mí es muy difícil invertir

Fairus, otra vecina de la calle Providencia, apuntó:

Vecinos urgen a las autoridades dar orientación para poder obtener permisos de reconstrucción y apoyos para reparar los daños.

Delia Angélica Ortiz expresó:

Fue un segundo; yo no sabía que era, en algún momento pensé están balaceando o ¿qué es? El tema es que no sabemos cuál es el camino; luego de eso qué. Esta casa no estaba asegurada; (debemos) averiguar si hay alguna especie de condonación en el predial o algún apoyo adicional por parte de las autoridades