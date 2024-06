Joven Descubre que ‘Coyoacán No Está en Coyoacán’ y se Hace Viral

Para molestia de los usuarios, a veces las estaciones del Metro hacen referencia a sitios que no son precisamente cercanos. Así le ocurrió a un joven que se quejó amargamente en un video de que el Metro Coyoacán no está cerca del Centro de Coyoacán y que por no saberlo no llegó a una entrevista de trabajo.

El Metro Coyoacán no está en Coyoacán

La estación Revolución no es contigua al monumento homónimo; el logotipo de la estación Polanco hace referencia al reloj del Parque Lincoln, que tampoco es cercano. Así, varias estaciones se llaman o hacen referencia a sitios que no necesariamente está a la vuelta.

Aunque la mayor parte de la gente del sur de la Ciudad de México sabe que el Centro de Coyoacán no es contiguo a la estación homónima, siempre hay personas, principalmente turistas, que se enteran de esto por medio de una larga caminata.

Algo semejante ocurrió a un joven que se quejó en un video que descubrió a la mala que el Metro Coyoacán no está en Coyoacán. El joven comenzó su queja de la siguiente forma:

Gobierno de la Ciudad de México, ¿me pueden explicar por qué demonios la estación de Metro Coyoacán no queda en Coyoacán?

Según contó, tenía una entrevista de trabajo en el Centro de Coyoacán y pensó que podría caminar desde la estación de la Línea 3:

Porque tomé el Metro y mi entrevista en el Centro de Coyoacán y dije ‘pues me bajo en el Metro Coyoacán’. ¿Quién diría que el Metro Coyoacán está a treinta minutos de Coyoacán?

Estimados habitantes de la CDMX, necesitamos, queremos y/o exigimos su humilde opinión. 👀

pic.twitter.com/FrNlJgKtsN — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) June 25, 2024

Según dijo, tuvo que caminar bajo el Sol por largo rato y finalmente no llegó a su entrevista.

El Metro Coyoacán sigue siendo lo más cercano al Centro de Coyoacán

Pero, aunque ciertamente el Metro Coyoacán se encuentra en la alcaldía Benito Juárez, sí es la forma más rápida de llegar en Metro al Centro de Coyoacán. Múltiples usuarios de redes sociales comentaron al joven que, pese a su longitud, es el camino más corto que hay desde cualquier estación del Metro.

Contrario a lo que sugirió el joven, Coyoacán sí es la más cercana. Desde ella se caminan 1.6 kilómetros hasta el Centro de la alcaldía homónima.

Desde Viveros, en cambio, se caminan 1.7 kilómetros; y desde Miguel Ángel de Quevedo serían 2.1 kilómetros. Eso sí: en línea recta, la estación más cercana sería Viveros, ubicada 1.2 kilómetros de distancia, según los datos de Google Maps.

